Заступник очільника МВС Олексій Сергєєв в ефірі телемарафону повідомив, що попередньо ворог запустив по місту 2 ракети. Внаслідок удару по житлових будинках загинув 10-річний хлопчик та його бабуся.

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Росія несе зло

Близько 06:45 центральний район Харкова опинився під російським обстрілом. Начальник слідчого управління Харківщини Сергій Болвінов повідомив, що на місці влучання слідчім вдалося виявити уламки "Іскандер-К" – ворог завдав удару крилатою ракетою.

Внаслідок удару загинув 10-річний хлопчик та його бабуся. Декілька десятків людей поранені. Символічно, що на зброї був нанесений напис "Зроблено в Росії". Варто зазначити, що в МВС повідомляли

Російські ракети вбивають цивільних людей, російські ракети вбивають наших дітей. Це жахливий злочин, це воєнний злочин,

– повідомив начальник.

Внаслідок атаки на Харків частково зруйновані та пошкоджені багатоповерхівки, згоріли автівки, вибиті вікна в офісних приміщеннях, квартирах громадян. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Правоохоронці працюють на місці удару по Харкову / Національна поліція України

Також слідчі задокументували й інша факти агресії Росії у Харківській області. Під ворожим вогнем опинилося Шевченкове Куп‘янського району. Там ворог пошкодив приватні домоволодіння, господарчі споруди – відомо про пораненого 56-річного місцевого жителя.

Також росіяни вдарили по Вовчанську, внаслідок чого травмовано 75-річну жінку та 77-річного чоловіка. Ввечері напередодні ворог вразив Куп’янськ – там пошкоджено будинок.

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