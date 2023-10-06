Заступник очільника МВС Олексій Сергєєв в ефірі телемарафону повідомив, що попередньо ворог запустив по місту 2 ракети. Внаслідок удару по житлових будинках загинув 10-річний хлопчик та його бабуся.
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Росія несе зло
Близько 06:45 центральний район Харкова опинився під російським обстрілом. Начальник слідчого управління Харківщини Сергій Болвінов повідомив, що на місці влучання слідчім вдалося виявити уламки "Іскандер-К" – ворог завдав удару крилатою ракетою.
Внаслідок удару загинув 10-річний хлопчик та його бабуся. Декілька десятків людей поранені. Символічно, що на зброї був нанесений напис "Зроблено в Росії". Варто зазначити, що в МВС повідомляли
Російські ракети вбивають цивільних людей, російські ракети вбивають наших дітей. Це жахливий злочин, це воєнний злочин,
– повідомив начальник.
Внаслідок атаки на Харків частково зруйновані та пошкоджені багатоповерхівки, згоріли автівки, вибиті вікна в офісних приміщеннях, квартирах громадян. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Правоохоронці працюють на місці удару по Харкову / Національна поліція України
Також слідчі задокументували й інша факти агресії Росії у Харківській області. Під ворожим вогнем опинилося Шевченкове Куп‘янського району. Там ворог пошкодив приватні домоволодіння, господарчі споруди – відомо про пораненого 56-річного місцевого жителя.
Також росіяни вдарили по Вовчанську, внаслідок чого травмовано 75-річну жінку та 77-річного чоловіка. Ввечері напередодні ворог вразив Куп’янськ – там пошкоджено будинок.
Поліція знайшла уламки "Іскандера" на місці удару: дивіться відео
Удар по Харкову 6 жовтня: що відомо
- Зранку 6 жовтня росіяни атакували центральний район Харкова ракетами – повітряної тривоги на той момент не було. Наразі відомо про 2 загиблих – 10-річний хлопчик та його бабуся. Відомо, що дитину знайшли під завалами закутаною у ковдру – ймовірно, що під час удару він спав
- У ДСНС повідомили про 28 поранених після удару по Харкову, серед яких 12 перебувають у лікарні. Люди залишилися без житла. Наразі до мера міста звернулося 17 родин з проханням надати їм притулок – їх розмістять у готелі.
- Внаслідок ракетного удару по Харкову також постраждали журналісти португальського телеканалу RTP. Вони проживали у готелі поруч, оскільки мали вирушати у Донецьку область. Значно пошкоджена автівка преси.