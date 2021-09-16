Правоохранители завершили расследование и направили дело в суд. Теперь пограничнику грозит до 15 лет заключения.

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Детали трагедии

Убийство произошло еще 13 марта. Тогда пограничник, у которого был отпуск, решил развлечься в одном из заведений в Выжницком районе. Там у него возник конфликт с 22-летним молодым человеком. Во время ссоры подозреваемый достал нож и бросился на потерпевшего.

Молодой человек скончался, а пограничника арестовали без права внесения залога. Теперь его ждет суд по статье об умышленном убийстве.

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