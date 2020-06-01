Верховная Рада вызвала главу МВД Арсена Авакова на заседание, чтобы заслушать 5 мая его отчет об изнасиловании в Кагарлыке и перестрелке в Броварах. Кроме этого, члены фракции "Голос" начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел и планируют зарегистрировать соответствующее постановление.

Поддержит ли такую ​​идею президентская монобольшинство, и почему Зеленский так держится за постоянного министра внутренних дел – читайте в материале журналистов 24 канала.

Обратите внимание Авакова вызовут в Раду из-за событий в Кагарлыке и Броварах

Яценюк, Гройсман, Гончарук и Шмыгаль – премьеры меняются, а Арсен Аваков уже 6 лет остается в кресле постоянного главы МВД. Его отставки требовали после дерзкого убийства Екатерины Гандзюк в Херсоне, которое полицейские пытались замять. Но заказчик до сих пор находится на свободе.

Об отставке снова заговорили после того, как пьяный полицейский застрелил 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком. Но и здесь подозреваемых отпустили под залог.

И вот теперь страну всколыхнула весть об изнасиловании и издевательствах над женщиной в отделении полиции в Кагарлыке. А через несколько дней произошла перестрелка в спальном районе Броваров.

Фракция "Голос" собирает подписи за отставку Авакова

Очевидцы обвиняют полицию в медленной реакции. А самого Авакова – в неспособности контролировать ведомство и саботаже реформы полиции. Депутаты фракции "Голос" требуют отставки Авакова и начинают собирать подписи в Раде.

Это единственный человек в правительстве, которому трудно сейчас говорить, что предшественники что-то сделали не так,

– отметила нардепка Светлана Устинова.

Как отмечает издание "Громадське" со ссылкой на слова нардепа Андрея Осадчука, во время заседания Рады 2 июня "Голос" планирует зарегистрировать проект постановления об отставке Арсена Авакова. Член партии отметил, что сначала планируется собрать максимальное количество подписей депутатов.

Андрей Осадчук отметил, что в конце сессионного дня фракция увидит количество подписей, этот документ будет зарегистрирован и дальше он должен пройти определенную процедуру в Верховной Раде.

Реакция представителей монобильшости

Авакова ожидали на закрытом заседании правоохранительного комитета 1 июня. Однако туда он не явился. Его заместитель Антон Геращенко заявил, что главу МВД туда не пригласили. А отчитываться за последние вопиющие провалы полиции пришлось главе Нацполиции.

Заслушать доклад самого Авакова теперь хотят во время часа вопросов к правительству 5 июня. Впрочем, уже сейчас представители команды президента в парламенте отмечают, что четкого механизма отставки отдельного министра не существует, а причин для отставки всего правительства из-за скандалов – нет.

Что до реагирования именно в Броварах, мне кажется, на протяжении полудня была оперативная реакция, пошли задержания,

– прокомментировал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Нардеп от монобольшинства Евгения Кравчук в эфире программы "После всего" на 24 канале отметила, что такой вопрос, как отставка Авакова не планировался к рассмотрению на заседании фракции 1 июня.

Реакция общества

Общественность и антикоррупционные активисты придерживаются иного мнения. Они считают, что Авакову следовало уйти отставку из-за одного только жестокого изнасилования в отделении полиции в Кагарлыке.

Глава центра противодействия коррупции Виталий Шабунин отметил, что требование отставки Авакова не просто своевременно, а необходимо. "Если они и на этот раз от него не избавятся, то Зеленский лично и каждый депутат будет отвечать лично за все последующие зверства полиции, которые точно будут", – объяснил он.

Изнасилование в Кагарлыке: что известно

25 мая 35-летнего начальника сектора криминальной полиции в Кагарлыке Николая Кузива и 29-летнего оперуполномоченного Сергея Сулима задержали по подозрению в изнасиловании.



Ранее в больницу обратилась женщина, которая заявила об избиении и изнасиловании правоохранителями. 23 мая ее вызвали в полицию на допрос. Там правоохранители приковали ее наручниками, стреляли над головой из огнестрельного оружия, а затем изнасиловали.



Правоохранителей сразу же уволили. Все отделения Кагарлыкской полиции, где они работали, расформировали.



26 мая обоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога. Однако мужчины своей вины не признают.

По мнению политологов, вероятность того, что хотя бы на этот раз от министра внутренних дел избавятся – невысокая:

во-первых, у президента до сих пор нет человека, которым могли заменить Авакова;

во-вторых, глава МВД оказывает влияние на часть фракции "Слуга народа".

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1 июня, как бы демонстрируя свое отношение к новым скандалам вокруг министра и требованиям его отставки, президент вообще ввел Арсена Авакова в состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики. И выбросил оттуда антикоррупционного активиста Виталия Шабунина.