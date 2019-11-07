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      Украина собирается заблокировать "Северный поток-2"

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      "Северный поток-2" планируют заблокировать
      "Северный поток-2" планируют заблокировать / gazprom.ru

      В Германии разрабатывают законопроект, который должен защитить газопровод в обход Украины "Северный поток-2" от усиленных правил обновленной газовой директивы ЕС. Украина, Польша и страны Балтии найдут другие способы заблокировать газопровод.

      Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что продолжается попытка сохранить старую модель рынка газа, сообщил Евгений Солонина в твиттер.

      О проекте: Германия примет закон, чтобы защитить "Северный поток-2"

      По словам Качкы, в старой модели рынка газа, Россия - некий динозавр. С другой стороны, добавляет он, газовый сектор Украины стал значительно динамичнее российского, он развивается именно по причине российской агрессии и кризисных явлений.

      Заметим, что правительства Украины, США, Польши и страны Балтии называют "Северный поток-2" угрозой европейской энергетической безопасности. Германия, которая является одним из выгодополучателей проекта, утверждает, что украинский транзит сохранится и после его запуска.

      Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко подчеркивал, что запуск "Северного потока-2" будет означать, что транзита российского газа через территорию Украины не будет вообще.

      Важно! В США подготовили законопроект об энергетической безопасности Европы. Он предусматривает введение новых санкций против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2". Подробнее - здесь.

      Российский трубопровод "Северный поток-2" должен пролегать через воды России, Финляндии, Швеции, Германии и Дании. Сейчас в Балтийском море проложили более 2 000 километров труб, что составляет 83% от общей длины. В РФ говорят, что на завершение строительства "Северного потока-2" потребуется еще несколько недель.

      Ранее: Дания таки согласилась на строительство "Северного потока-2"

      Что известно о "Северном потоке-2"?Проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море. Предназначен для того, чтобы российский "Газпром" перенаправил большую часть объемов газа, протекающего в Европу через Украину. Запуск газопровода должен был совпадать с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину – 31 декабря 2019 года.

      маршрут
      Маршрут "Северного потока-2": карта

      Польша и страны Балтии пытаются заблокировать строительство экспортного трубопровода, заявив, что это усилит зависимость Европы от России. Москва же настаивает на том, что он является чисто экономическим.

      "Северный поток-2" полностью принадлежит "Газпрому", но частично финансируется пятью европейскими энергетическими компаниями: Shell, Engie, OMV, Wintershall и Uniper.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Украина – Россия Газпром Газ Газовый конфликт Нафтогаз Северный поток-2
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