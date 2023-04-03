В полиции рассказали, что к гибели ребенка привели именно травмы. Прокуратура сообщила о подозрении сожителю матери.
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Как погиб 4-летний мальчик в Днепре
По данным следствия, подозреваемый на почве гнева, возникшего из-за плача ребенка, нанес малолетнему сыну своей сожительницы удары по телу. От полученных травм 4-летний мальчик умер на месте,
– заявили в прокуратуре.
Там также объяснили, что жителю Днепра сообщили о подозрении по факту нанесения умышленных тяжких телесных повреждений малолетнему ребенку. Ему избрали меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.
Досудебное расследование проводят следственные отделения полиции №3 Днепровского районного управления полиции.
Смерть ребенка в Днепре: основное
- 30 марта 2023 года по улице Айдаровской, в жилом районе города Таромское в Днепре внезапно умер 4-летний мальчик.
- Тогда спикер Национальной полиции Днепропетровской области Анна Старчевская объяснила, что на теле ребенка обнаружили телесные повреждения: "Мы не знаем, могут ли они быть связаны с его гибелью".
- По неофициальной и неподтвержденной информацией, ребенок якобы травмировался играя. После этого – лег на диван, начал есть и умер. Однако это оказалось ложью.
- Спикер полиции рассказала, что родители сразу вызвали ребенку скорую. Уже врачи обратились в полицию.
- Уже 31 марта в полиции сообщили, что сожитель матери, по данным следствия, нанес телесные повреждения ребенку, из-за чего он погиб. В то же время спикер заявляла, что у матери и ее сожителя "были свои объяснения" синяков на теле ребенка.
- Анонимные телеграм-каналы писали, что у 4-летнего мальчика был ушиб на лбу и синяк возле паха.