У поліції розповіли, що до загибелі дитини призвели саме травми. Прокуратура повідомила про підозру співмешканцю матері.

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Як загинув 4-річний хлопчик у Дніпрі

За даними слідства, підозрюваний на ґрунті гніву, що виник через плач дитини, наніс малолітньому сину своєї співмешканки удари по тілу. Від одержаних травм 4-річний хлопчик помер на місці,

– заявили в прокуратурі.

Там також пояснили, що мешканцю Дніпра повідомили про підозру за фактом нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень малолітній дитині. Йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Зверніть увагу! Якщо провину підозрюваного за статтею доведуть, то йому загрожує від 7 до 10 років тюрми.

Досудове розслідування проводять слідчі відділення поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції.

Смерть дитини у Дніпрі: основне