В Киеве будут судить 51-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании женщины со смертельным исходом. Инцидент произошел еще в сентябре 2023 года.

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Изнасилование женщины, повлекшее смертельные последствия

По данным следствия, 51-летний мужчина пригласил к себе домой 53-летнюю женщину и предложил выпить вместе. После этого он стал настаивать на интимных отношениях. Женщина отказала ему.

После этого мужчина нанес ей многочисленные удары руками в голову и другие части тела. Впоследствии женщина потеряла сознание.

Используя беспомощное состояние женщины, мужчина жестоко ее изнасиловал. На следующий день женщина, которая из-за полученных травм не могла самостоятельно передвигаться, была госпитализирована в тяжелом состоянии,

– отметили правоохранители.

Через три дня (19 сентября – 24 Канал) после изнасилования потерпевшая скончалась в больнице.

По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть женщины наступила в результате телесных повреждений, которые она получила во время изнасилования.

В настоящее время мужчина находится под стражей. Ему предъявлены обвинения по факту изнасилования, что повлекло тяжкие последствия. Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы.

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