Венедиктова похвасталась "посадками" за 100 дней работы: это в основном не топ-политики
Ирина Венедиктова подвела итоги 100 дней работы на посту генерального прокурора. По ее словам, за это время ограничили или лишили свободы более 4 тысяч человек. Правда, за решеткой оказались в основном не топ-коррупционеры и не политики первого эшелона. Венедиктова говорит, все еще впереди.
100 дней работы на посту генпрокурора: чем хвастается Венедиктова
О 100 днях пребывания в должности генпрокурора Венедиктова рассказала в видеообращении. Об этом сообщает 24 канал.
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По ее словам, за весну, которая стала символической порой наказаний, 4400 человек признаны виновными и осуждены к ограничению или лишению свободы.
Среди них:
- 28 человек, совершивших коррупционные преступления,
- 7 – уголовные правонарушения, которыми нанесен ущерб в особо крупных размерах,
- 40 участников организованных групп и преступных организаций.
"Почему-то в погоне за "большой рыбой" обесценивается работа оперативников, следователей и прокуроров, которые раскрыли, расследовали и доказали в суде вину преступников, которые убивали, похищали людей, совершали теракты. Прокуратура обеспечила принцип неотвратимости наказания для них", – убеждает Венедиктова.
Кого все же удалось посадить
- Двое человек попали в тюрьму на 15 и 13 лет за убийство и надругательство над трупом.
- К 13 годам лишения свободы приговорен начальник разведки сектора АТО за государственную измену.
- 10 лет за решеткой проведет председатель правления кредитного союза за присвоение почти 3,5 миллиона гривен.
- Директор одного из частных обществ получил 7 лет за растрату имущества предприятия.
- Лишили свободы на 10 лет двух водителей – виновников гибели 6 пешеходов в центре Харькова (вероятно, говорится об Алене Зайцевой и Геннадии Дронове, которые спровоцировали ДТП на Сумской – 24 канал)
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А как насчет громких дел
- Венедиктова напомнила, что завершено досудебное расследование в уголовном производстве по заказу и организации нападения на Екатерину Гандзюк. В частности, взяли одного из подозреваемых под стражу – председателя Херсонского областного совета.
- Также за 100 дней работы Венедиктовой офис Генпрокурора сообщил о подозрении двум народным депутатам.
- По результатам перестрелки в Броварах за распределение пассажиропотока сообщено о подозрении криминальному авторитету – руководителю организованной вооруженной банды и 12 ее участникам.
Генпрокурор добавляет, что сегодня:
- органы правопорядка расследуют свыше 1 миллиона 400 тысяч уголовных производств;
- в суд направлено более 30 тысяч дел;
- в 816 коррупционных уголовных производствах лицам сообщено о подозрении;
- в суд направлено 630 обвинительных актов,
- судом постановлены обвинительные приговоры в отношении 167 коррупционеров,
- возмещено почти 100 миллионов гривен убытков.
Кроме того, при процессуальном руководстве офиса Генерального прокурора в суд направлен обвинительный акт в отношении учредителя трех фиктивных предприятий. Он, действуя по предварительному сговору с должностными лицами Государственной налоговой службы Украины и организаторами так называемых транзитно-конвертационных групп, в течение 2019 – 2020 годов формировал налоговый кредит по НДС в особо крупных размерах. Сумма убытков, нанесенных государству в результате их противоправной деятельности, – почти 100 миллионов гривен, а через счета этих обществ прошло более 1,5 миллиарда гривен.
Одновременно сообщили о подозрении более тысячи уголовных производств о совершении преступлений в бюджетной сфере. В суд направлено 829 обвинительных актов, и в настоящее время принято более 260 обвинительных приговоров.
Кроме того, по словам Венедиктовой, сообщили о подозрении в примерно 500 уголовных производствах о совершении преступлений против окружающей среды и в земельной сфере лицам сообщено о подозрении. В суд направлено 439 таких обвинительных актов. Сейчас судом вынесено 73 обвинительных приговора. В уголовных процессах этих категорий возмещено более 56 миллионов гривен и возвращено более 156 гектаров земель.
Венедиктова говорит, что на ее личном контроле находятся более четыре десятка уголовных производств.
В частности, по фактам:
- завладение средствами госбюджета со стороны должностных лиц акционерного общества "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины",
- присвоение бюджетных средств служебными лицами Государственного агентства автомобильных дорог Украины.
Экспорт медицинских масок в Испанию
Вспомнила глава Офиса генпрокурора и дело о поставках в Испанию медицинских масок по значительно заниженным ценам по 1 гривне 23 копейки. В результате такой схемы чиновники уклонились от уплаты налогов на сумму более 15 миллионов гривен.
В рамках этого производства было проведено 8 санкционированных обысков, во время которых изъято:
- первичные финансово-хозяйственные документы,
- электронные носители информации,
- черновые записи,
- мобильные терминалы,
- банковские карты,
- ноутбуки,
- образцы респираторных масок,
- значительные суммы иностранной валюты.
Сейчас проводят судебно-экономическое исследование, после получения результатов которого будет назначена экспертиза. Следствие продолжается.
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Противодействие организованной преступности
За 100 работы Венедиктовой:
- раскрыто 106 организованных групп;
- обезврежено 3 группировки, которые действовали в органах власти и управления:
– 5 – с коррумпированными связями,
– 10 – в бюджетной сфере,
– 3 – в банковской системе,
– 17 – использовали межрегиональные и 7 – транснациональные связи.
Венедиктова добавляет, что в Запорожье недавно прошло координационное совещание по этому вопросу. Также Офису генпрокурора удалось внедрить усовершенствованный системный механизм мониторинга оргпреступности.
Борьба с наркопреступностью
- Разоблачено 354 уголовных правонарушения;
- У подозреваемых изъято 619 килограммов наркотиков.
Всего в сфере противодействия организованной преступности:
- в суд с обвинительным актом направлено 119 уголовных производств в отношении 482 лиц, совершивших 926 преступлений;
- с вынесением приговоров рассмотрено 24 уголовных производства;
- осуждено 86 лиц, из которых 40 – к реальному лишению свободы.
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Поступления в бюджет
- Прокуроры предъявили иски на сумму более 6,3 миллиарда гривен..
- Суды взыскали средства и вернули имущества в пользу государства на сумму более 2 миллиардов гривен.
- Реально выполнено судебных решений, вынесенных по искам прокуроров, на почти 1,2 миллиарда гривен.
Кроме того, продолжаются дела о прекращении незаконного формирования субъектами хозяйствования налогового кредита по НДС. Происходит это в предприятиях реального сектора экономики путем документального оформления сомнительных и бестоварных операций при посредничестве "транзитно-конвертационных групп", так называемые "скрутки" НДС.
Итак, на протяжении последних месяцев удалось существенно увеличить поступления в бюджет налога на добавленную стоимость.
В частности,
- в мае поступления выросли на 2,6 миллиарда гривен,
- а в июне – на 3,8 миллиарда гривен.
Венедиктова подчеркивает, что вобота на этом направлении продолжается.
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Видеообращение Ирины Венедиктовой относительно 100 дней работы на должности генпрокурора
Ирина Венедиктова на посту генпрокурора: что известно
- Ирина Венедиктова возглавила офис генпрокурора по итогам голосования на внеочередном заседании Рады 17 марта: ее кандидатуру поддержали 269 народных избранников.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ. Собственно Зеленский и внес в парламент представление о назначении ее генпрокурором.
- На этом посту Венедиктова заменила Руслана Рябошапку, которому парламент выразил недоверие еще 5 марта.
- Сама же Венедиктова до сих пор исполняла обязанности руководительницы Государственного бюро расследований.