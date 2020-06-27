Ирина Венедиктова подвела итоги 100 дней работы на посту генерального прокурора. По ее словам, за это время ограничили или лишили свободы более 4 тысяч человек. Правда, за решеткой оказались в основном не топ-коррупционеры и не политики первого эшелона. Венедиктова говорит, все еще впереди.

100 дней работы на посту генпрокурора: чем хвастается Венедиктова

О 100 днях пребывания в должности генпрокурора Венедиктова рассказала в видеообращении. Об этом сообщает 24 канал.

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По ее словам, за весну, которая стала символической порой наказаний, 4400 человек признаны виновными и осуждены к ограничению или лишению свободы.

Среди них:

28 человек, совершивших коррупционные преступления,



7 – уголовные правонарушения, которыми нанесен ущерб в особо крупных размерах,



40 участников организованных групп и преступных организаций.

"Почему-то в погоне за "большой рыбой" обесценивается работа оперативников, следователей и прокуроров, которые раскрыли, расследовали и доказали в суде вину преступников, которые убивали, похищали людей, совершали теракты. Прокуратура обеспечила принцип неотвратимости наказания для них", – убеждает Венедиктова.

Кого все же удалось посадить

Двое человек попали в тюрьму на 15 и 13 лет за убийство и надругательство над трупом.

К 13 годам лишения свободы приговорен начальник разведки сектора АТО за государственную измену.

10 лет за решеткой проведет председатель правления кредитного союза за присвоение почти 3,5 миллиона гривен.

Директор одного из частных обществ получил 7 лет за растрату имущества предприятия.

Лишили свободы на 10 лет двух водителей – виновников гибели 6 пешеходов в центре Харькова (вероятно, говорится об Алене Зайцевой и Геннадии Дронове, которые спровоцировали ДТП на Сумской – 24 канал)

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А как насчет громких дел

Венедиктова напомнила, что завершено досудебное расследование в уголовном производстве по заказу и организации нападения на Екатерину Гандзюк. В частности, взяли одного из подозреваемых под стражу – председателя Херсонского областного совета.



Также за 100 дней работы Венедиктовой офис Генпрокурора сообщил о подозрении двум народным депутатам.



По результатам перестрелки в Броварах за распределение пассажиропотока сообщено о подозрении криминальному авторитету – руководителю организованной вооруженной банды и 12 ее участникам.

Генпрокурор добавляет, что сегодня:

органы правопорядка расследуют свыше 1 миллиона 400 тысяч уголовных производств;

в суд направлено более 30 тысяч дел;

в 816 коррупционных уголовных производствах лицам сообщено о подозрении;

в суд направлено 630 обвинительных актов,

судом постановлены обвинительные приговоры в отношении 167 коррупционеров,

возмещено почти 100 миллионов гривен убытков.

Кроме того, при процессуальном руководстве офиса Генерального прокурора в суд направлен обвинительный акт в отношении учредителя трех фиктивных предприятий. Он, действуя по предварительному сговору с должностными лицами Государственной налоговой службы Украины и организаторами так называемых транзитно-конвертационных групп, в течение 2019 – 2020 годов формировал налоговый кредит по НДС в особо крупных размерах. Сумма убытков, нанесенных государству в результате их противоправной деятельности, – почти 100 миллионов гривен, а через счета этих обществ прошло более 1,5 миллиарда гривен.

Одновременно сообщили о подозрении более тысячи уголовных производств о совершении преступлений в бюджетной сфере. В суд направлено 829 обвинительных актов, и в настоящее время принято более 260 обвинительных приговоров.

Кроме того, по словам Венедиктовой, сообщили о подозрении в примерно 500 уголовных производствах о совершении преступлений против окружающей среды и в земельной сфере лицам сообщено о подозрении. В суд направлено 439 таких обвинительных актов. Сейчас судом вынесено 73 обвинительных приговора. В уголовных процессах этих категорий возмещено более 56 миллионов гривен и возвращено более 156 гектаров земель.

Венедиктова говорит, что на ее личном контроле находятся более четыре десятка уголовных производств.

В частности, по фактам:

завладение средствами госбюджета со стороны должностных лиц акционерного общества "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины",

присвоение бюджетных средств служебными лицами Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

Экспорт медицинских масок в Испанию

Вспомнила глава Офиса генпрокурора и дело о поставках в Испанию медицинских масок по значительно заниженным ценам по 1 гривне 23 копейки. В результате такой схемы чиновники уклонились от уплаты налогов на сумму более 15 миллионов гривен.

В рамках этого производства было проведено 8 санкционированных обысков, во время которых изъято:

первичные финансово-хозяйственные документы,

электронные носители информации,

черновые записи,

мобильные терминалы,

банковские карты,

ноутбуки,

образцы респираторных масок,

значительные суммы иностранной валюты.

Сейчас проводят судебно-экономическое исследование, после получения результатов которого будет назначена экспертиза. Следствие продолжается.

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Противодействие организованной преступности

За 100 работы Венедиктовой:

раскрыто 106 организованных групп;

обезврежено 3 группировки, которые действовали в органах власти и управления:

– 5 – с коррумпированными связями,

– 10 – в бюджетной сфере,

– 3 – в банковской системе,

– 17 – использовали межрегиональные и 7 – транснациональные связи.

Венедиктова добавляет, что в Запорожье недавно прошло координационное совещание по этому вопросу. Также Офису генпрокурора удалось внедрить усовершенствованный системный механизм мониторинга оргпреступности.

Борьба с наркопреступностью

Разоблачено 354 уголовных правонарушения;

У подозреваемых изъято 619 килограммов наркотиков.

Всего в сфере противодействия организованной преступности:

в суд с обвинительным актом направлено 119 уголовных производств в отношении 482 лиц, совершивших 926 преступлений;

с вынесением приговоров рассмотрено 24 уголовных производства;

осуждено 86 лиц, из которых 40 – к реальному лишению свободы.

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Поступления в бюджет

Прокуроры предъявили иски на сумму более 6,3 миллиарда гривен..

Суды взыскали средства и вернули имущества в пользу государства на сумму более 2 миллиардов гривен.

Реально выполнено судебных решений, вынесенных по искам прокуроров, на почти 1,2 миллиарда гривен.

Кроме того, продолжаются дела о прекращении незаконного формирования субъектами хозяйствования налогового кредита по НДС. Происходит это в предприятиях реального сектора экономики путем документального оформления сомнительных и бестоварных операций при посредничестве "транзитно-конвертационных групп", так называемые "скрутки" НДС.

Итак, на протяжении последних месяцев удалось существенно увеличить поступления в бюджет налога на добавленную стоимость.

В частности,

в мае поступления выросли на 2,6 миллиарда гривен,

а в июне – на 3,8 миллиарда гривен.

Венедиктова подчеркивает, что вобота на этом направлении продолжается.

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Видеообращение Ирины Венедиктовой относительно 100 дней работы на должности генпрокурора

Ирина Венедиктова на посту генпрокурора: что известно