Ірина Венедіктова підбила підсумки 100 днів роботи на посаді генерального прокурора. За її словами, за цей час обмежили чи позбавили волі понад 4 тисячі осіб. Щоправда, за ґратами опинилися здебільшого не топ-корупціонери та не політики першого ешелону. Венедіктова каже, все ще попереду.

100 днів роботи на посаді генпрокурора: чим хвалиться Венедіктова

Про 100 днів перебування на посаді генпрокурора Венедіктова розповіла у відеозверненні. Про це повідомляє 24 канал.

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За її словами, за весну, яка стала символічною порою покарань, 4400 осіб визнано винуватими та засуджено до обмеження чи позбавлення волі.

Серед них:

28 осіб, які вчинили корупційні злочини,

7 – кримінальні правопорушення, якими завдано збитків в особливо великих розмірах,

40 учасників організованих груп та злочинних організацій.

"Чомусь в гонитві за "великою рибою" знецінюється робота оперативників, слідчих і прокурорів, які викрили, розслідували і довели у суді вину злочинців, що вбивали, викрадали людей, вчиняли теракти. Прокуратура забезпечила принцип невідворотності покарання для них", – переконує Внедіктова.

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Кого все ж таки вдалося посадити

Двоє осіб потрапили до в’язниці на 15 і 13 років за вбивство та наругу над трупом.

До 13 років позбавлення волі засуджено начальника розвідки сектору АТО за державну зраду.

10 років за ґратами проведе голова правління кредитної спілки за привласнення майже 3,5 мільйона гривень.

Директор одного з приватних товариств отримав 7 років за розтрату майна підприємства.

Позбавили волі на 10 років двох водіїв-винуватців загибелі 6 пішоходів в центрі Харкова (імовірно, мовиться про Олену Зайцеву та Геннадія Дронова, що спровокували ДТП на Сумській – 24 канал)

А як щодо гучних справ

Венедіктова нагадала, що завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо замовлення та організації нападу на Катерину Гандзюк. Зокрема, взяли одного із підозрюваних під варту – голову Херсонської обласної ради.

Також за 100 днів роботи Венедіктової Офіс Генпрокурора повідомив про підозру двом народним депутатам.

За результатами перестрілки в Броварах за розподіл пасажиропотоку повідомлено про підозру кримінальному авторитету – керівнику організованої озброєної банди та 12 її учасникам.

Генпрокурор додає, що сьогодні:

органи правопорядку розслідують понад 1 мільйон 400 тисяч кримінальних проваджень;

до суду скеровано понад 30 тисяч справ;

у 816 кримінальних корупційних провадженнях особам повідомлено про підозру;

до суду скеровано 630 обвинувальних актів,

судом постановлено обвинувальні вироки стосовно 167 корупціонерів,

відшкодовано майже 100 мільйонів гривень збитків.

Крім того, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора до суду направлено обвинувальний акт щодо засновника трьох фіктивних підприємств. Він, діючи за попередньою змовою з посадовцями Державної податкової служби України та організаторами так званих транзитно конвертаційних груп, упродовж 2019 – 2020 років формував податковий кредит з ПДВ в особливо великих розмірах. Сума збитків, завданих державі внаслідок їх протиправної діяльності, – майже 100 мільйонів гривень, а через рахунки цих товариств пройшло понад 1,5 мільярда гривень.

Водночас повідомили про підозру у понад тисячі кримінальних проваджень про вчинення злочинів у бюджетній сфері. До суду скеровано 829 обвинувальних актів і наразі постановлено більше ніж 260 обвинувальних вироків.

Крім того, за словами Венедіктової, повідомили про підозру у приблизно 500 кримінальних провадженнях про вчинення злочинів проти довкілля та у земельній сфері особам повідомлено про підозру. До суду скеровано 439 таких обвинувальних актів. Наразі судом постановлено 73 обвинувальних вироки. У кримінальних провадженнях цих категорій відшкодовано понад 56 мільйонів гривень та повернуто понад 156 гектарів земель.

Протидія організованій злочинності

За 100 роботи Венедіктової:

викрито 106 організованих груп;

знешкоджено 3 угруповання, які діяли в органах влади та управління:

– 5 – з корумпованими зв’язками,

– 10 – у бюджетній сфері,

– 3 – у банківській системі,

– 17 – використовували міжрегіональні та 7 – транснаціональні зв’язки.

Венедіктова додає, що в Запоріжжі нещодавно пройшла координаційна нарада з цього питання. Також Офісу генпрокурора вдалося впровадити удосконалений системний механізм моніторингу оргзлочинності.

Боротьба з наркозлочинністю

Викрито 354 кримінальних правопорушення;

У підозрюваних вилучено 619 кілограмів наркотиків.

Загалом у сфері протидії організованій злочинності:

до суду з обвинувальним актом направлено 119 кримінальних проваджень щодо 482 осіб, які вчинили 926 злочинів;

з постановленням вироків розглянуто 24 кримінальні провадження;

засуджено 86 осіб, з яких 40 – до реального позбавлення волі.

Відеозвернення Ірини Венедіктової щодо 100 днів роботи на посаді генпрокурора