Венедіктова похвалилася "посадками": це здебільшого не топ-політики
Ірина Венедіктова підбила підсумки 100 днів роботи на посаді генерального прокурора. За її словами, за цей час обмежили чи позбавили волі понад 4 тисячі осіб. Щоправда, за ґратами опинилися здебільшого не топ-корупціонери та не політики першого ешелону. Венедіктова каже, все ще попереду.
100 днів роботи на посаді генпрокурора: чим хвалиться Венедіктова
Про 100 днів перебування на посаді генпрокурора Венедіктова розповіла у відеозверненні. Про це повідомляє 24 канал.
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За її словами, за весну, яка стала символічною порою покарань, 4400 осіб визнано винуватими та засуджено до обмеження чи позбавлення волі.
Серед них:
- 28 осіб, які вчинили корупційні злочини,
- 7 – кримінальні правопорушення, якими завдано збитків в особливо великих розмірах,
- 40 учасників організованих груп та злочинних організацій.
"Чомусь в гонитві за "великою рибою" знецінюється робота оперативників, слідчих і прокурорів, які викрили, розслідували і довели у суді вину злочинців, що вбивали, викрадали людей, вчиняли теракти. Прокуратура забезпечила принцип невідворотності покарання для них", – переконує Внедіктова.
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Кого все ж таки вдалося посадити
- Двоє осіб потрапили до в’язниці на 15 і 13 років за вбивство та наругу над трупом.
- До 13 років позбавлення волі засуджено начальника розвідки сектору АТО за державну зраду.
- 10 років за ґратами проведе голова правління кредитної спілки за привласнення майже 3,5 мільйона гривень.
- Директор одного з приватних товариств отримав 7 років за розтрату майна підприємства.
- Позбавили волі на 10 років двох водіїв-винуватців загибелі 6 пішоходів в центрі Харкова (імовірно, мовиться про Олену Зайцеву та Геннадія Дронова, що спровокували ДТП на Сумській – 24 канал)
А як щодо гучних справ
- Венедіктова нагадала, що завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо замовлення та організації нападу на Катерину Гандзюк. Зокрема, взяли одного із підозрюваних під варту – голову Херсонської обласної ради.
- Також за 100 днів роботи Венедіктової Офіс Генпрокурора повідомив про підозру двом народним депутатам.
- За результатами перестрілки в Броварах за розподіл пасажиропотоку повідомлено про підозру кримінальному авторитету – керівнику організованої озброєної банди та 12 її учасникам.
Генпрокурор додає, що сьогодні:
- органи правопорядку розслідують понад 1 мільйон 400 тисяч кримінальних проваджень;
- до суду скеровано понад 30 тисяч справ;
- у 816 кримінальних корупційних провадженнях особам повідомлено про підозру;
- до суду скеровано 630 обвинувальних актів,
- судом постановлено обвинувальні вироки стосовно 167 корупціонерів,
- відшкодовано майже 100 мільйонів гривень збитків.
Крім того, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора до суду направлено обвинувальний акт щодо засновника трьох фіктивних підприємств. Він, діючи за попередньою змовою з посадовцями Державної податкової служби України та організаторами так званих транзитно конвертаційних груп, упродовж 2019 – 2020 років формував податковий кредит з ПДВ в особливо великих розмірах. Сума збитків, завданих державі внаслідок їх протиправної діяльності, – майже 100 мільйонів гривень, а через рахунки цих товариств пройшло понад 1,5 мільярда гривень.
Водночас повідомили про підозру у понад тисячі кримінальних проваджень про вчинення злочинів у бюджетній сфері. До суду скеровано 829 обвинувальних актів і наразі постановлено більше ніж 260 обвинувальних вироків.
Крім того, за словами Венедіктової, повідомили про підозру у приблизно 500 кримінальних провадженнях про вчинення злочинів проти довкілля та у земельній сфері особам повідомлено про підозру. До суду скеровано 439 таких обвинувальних актів. Наразі судом постановлено 73 обвинувальних вироки. У кримінальних провадженнях цих категорій відшкодовано понад 56 мільйонів гривень та повернуто понад 156 гектарів земель.
Протидія організованій злочинності
За 100 роботи Венедіктової:
- викрито 106 організованих груп;
- знешкоджено 3 угруповання, які діяли в органах влади та управління:
– 5 – з корумпованими зв’язками,
– 10 – у бюджетній сфері,
– 3 – у банківській системі,
– 17 – використовували міжрегіональні та 7 – транснаціональні зв’язки.
Венедіктова додає, що в Запоріжжі нещодавно пройшла координаційна нарада з цього питання. Також Офісу генпрокурора вдалося впровадити удосконалений системний механізм моніторингу оргзлочинності.
Боротьба з наркозлочинністю
- Викрито 354 кримінальних правопорушення;
- У підозрюваних вилучено 619 кілограмів наркотиків.
Загалом у сфері протидії організованій злочинності:
- до суду з обвинувальним актом направлено 119 кримінальних проваджень щодо 482 осіб, які вчинили 926 злочинів;
- з постановленням вироків розглянуто 24 кримінальні провадження;
- засуджено 86 осіб, з яких 40 – до реального позбавлення волі.
Відеозвернення Ірини Венедіктової щодо 100 днів роботи на посаді генпрокурора