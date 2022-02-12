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К теме Моргенштерн убежден, что через несколько лет сможет подвинуть Путина с поста президента

Жириновский докололся

Украинофобный политик Владимир Жириновский попал в больницу в тяжелом состоянии. Он заразился коронавирусом, хотя ранее скандальный депутат Госдумы сделал 8 вакцин от COVID-19.

Крест Иисуса возле языческого храма

В Хакасии изготавливали 8-метровый крест, но в храме его таки не установили. Христианский символ поставили на месте языческого капища возле дороги, где проводят традиционные обряды коренные горожане.

Несанкционированное желание

Полиция в Приморье запретила активистам обращаться к главе Кремля. Мол, это несанкционированный митинг, хотя жители просто хотели иметь качественное электричество.

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Шокирующая "правда"

Польский пограничник Эмиль Чечко, который в декабре 2021 года сбежал в Беларусь, решил из бумажки рассказать о "убийствах" на границе Польши. Он сказал, что якобы каждый день расстреливал до 20 мигрантов.

Запрещенное ЛГБТ в игре

В России не выпустят дополнения "Свадебные истории" в игре The Sims 4. Все из-за ЛГБТ-скандала – в игре была женитьба 2 игровых персонажей женского пола.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 12 февраля: смотрите видео