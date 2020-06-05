Заместитель Авакова Геращенко нашел виновного в изнасиловании в Кагарлыке
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко раскритиковал деятельность бывшей главы Нацполиции Хатии Деканоидзе. Геращенко, в частности, считает, что из-за Деканоидзе провалилась полицейская реформа.
В чем именно Геращенко обвиняет Деканоидзе
Упреки в сторону бывшей главы Нацполиции Геращенко высказал в комментарии "Радио Свобода". Он, в частности, считает, что организованная ею переаттестация привела к развалу полиции и не дала никакого результата.
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"Например, один из двух насильников (полицейских, которых подозревают в изнасиловании женщины и пытках по отношению к ней) успешно прошел переаттестацию, организованную Хатией Деканоидзе в 2016 году. Достаточно?" – пояснил заместитель Авакова.
Однако, на уточняющий вопрос, правда ли, что 93 процента старых кадров возобновились в полиции через суды, Геращенко ответил, что не имеет точных процентов по этому поводу.
Но я конкретно и четко заявляю и прошу показать: реформа по переаттестации, организованная Хатией Деканоидзе, привела к тому, что насильник из Кагарлицкого отделения успешно прошел переаттестацию. И в результате после переаттестации, организованной Хатией Деканоидзе, совершил пытки и насилие,
– отметил представитель МВД.
А Аваков – молодец
В то же время Геращенко отметил, что Министерство внутренних дел под руководством Арсена Авакова "изменило полицию до неузнаваемости за последние 7 лет".
В качестве примера он привел события во Врадиевке. По его словам, там три дня скрывали факт изнасилования и попытки убийства женщины. А расследование инцидента поручили самому насильнику. Когда же загорелся милицейский райотдел во Врадиевке, только тогда об этом узнал глава МВД времен Януковича Виталий Захарченко.
"Мы же действуем иначе. В Кагарлыке с момента информации о том, что есть подозрения о насилии со стороны работника полиции, через час людей уже задержали и передали следствию. Почувствуйте разницу, пожалуйста!" – подчеркнул Геращенко.
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Изнасилование во Врадиевке: коротко
- Инцидент произошел 26 июня 2013 года.
- Тогда трое мужчин жестоко избили и изнасиловали 29-летнюю жительницу Врадиевки.
- Однако женщине удалось выжить, она узнала насильников и дала против них показания.
- Злоумышленниками оказались двое полицейских и один таксист.
- Сначала правоохранители пытались скрыть это преступление. Но это вызвало массовые протесты. Люди даже взяли штурмом местный райотдел.
- В конце концов, полицейские Евгений Дрыжак и Дмитрий Полищук получили наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с конфискацией всего имущества, а таксист Сергей Рябиненко – 11 лет с конфискацией имущества. Дрыжак и Полищук потеряли свои офицерские звания.
Изнасилование в Кагарлыке: основное
- 25 мая стало известно, что 2 правоохранителей избили и изнасиловали 26-летнюю женщину в полицейском участке в Кагарлыке.
- Ее вызвали на допрос в полицию в качестве свидетеля, однако впоследствии начали бить, пытать и насиловать.
- В то же время в отделении полиции был еще один мужчина, которого правоохранители также избили. Ему на голову надевали противогаз и били дубинками. Как следствие – у мужчины сломаны ребра и нос.
- Полицейских задержали утром 25 мая – это 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима. Их сразу уволили из правоохранительных органов.
- 26 мая обоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога. Подозреваемые своей вины не признают.
- Из-за этого громкого инцидента в Раде начали собирать голоса за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.