Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко раскритиковал деятельность бывшей главы Нацполиции Хатии Деканоидзе. Геращенко, в частности, считает, что из-за Деканоидзе провалилась полицейская реформа.

В чем именно Геращенко обвиняет Деканоидзе

Упреки в сторону бывшей главы Нацполиции Геращенко высказал в комментарии "Радио Свобода" . Он, в частности, считает, что организованная ею переаттестация привела к развалу полиции и не дала никакого результата.

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"Например, один из двух насильников (полицейских, которых подозревают в изнасиловании женщины и пытках по отношению к ней) успешно прошел переаттестацию, организованную Хатией Деканоидзе в 2016 году. Достаточно?" – пояснил заместитель Авакова.

Однако, на уточняющий вопрос, правда ли, что 93 процента старых кадров возобновились в полиции через суды, Геращенко ответил, что не имеет точных процентов по этому поводу.

Но я конкретно и четко заявляю и прошу показать: реформа по переаттестации, организованная Хатией Деканоидзе, привела к тому, что насильник из Кагарлицкого отделения успешно прошел переаттестацию. И в результате после переаттестации, организованной Хатией Деканоидзе, совершил пытки и насилие,

– отметил представитель МВД.

А Аваков – молодец

В то же время Геращенко отметил, что Министерство внутренних дел под руководством Арсена Авакова "изменило полицию до неузнаваемости за последние 7 лет".

В качестве примера он привел события во Врадиевке. По его словам, там три дня скрывали факт изнасилования и попытки убийства женщины. А расследование инцидента поручили самому насильнику. Когда же загорелся милицейский райотдел во Врадиевке, только тогда об этом узнал глава МВД времен Януковича Виталий Захарченко.

"Мы же действуем иначе. В Кагарлыке с момента информации о том, что есть подозрения о насилии со стороны работника полиции, через час людей уже задержали и передали следствию. Почувствуйте разницу, пожалуйста!" – подчеркнул Геращенко.

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Изнасилование во Врадиевке: коротко

Инцидент произошел 26 июня 2013 года.

Тогда трое мужчин жестоко избили и изнасиловали 29-летнюю жительницу Врадиевки.

Однако женщине удалось выжить, она узнала насильников и дала против них показания.

Злоумышленниками оказались двое полицейских и один таксист.

Сначала правоохранители пытались скрыть это преступление. Но это вызвало массовые протесты. Люди даже взяли штурмом местный райотдел.

В конце концов, полицейские Евгений Дрыжак и Дмитрий Полищук получили наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с конфискацией всего имущества, а таксист Сергей Рябиненко – 11 лет с конфискацией имущества. Дрыжак и Полищук потеряли свои офицерские звания.

Изнасилование в Кагарлыке: основное