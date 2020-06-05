Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розкритикував діяльність колишньої очільниці Нацполіції Хатії Деканоідзе. Геращенко, зокрема, вважає, що через Деканоідзе провалилася поліцейська реформа.

У чому саме Геращенко звинувачує Деканоідзе

Закиди у бік колишньої очільниці Нацполіції Геращенко висловив у коментарі "Радіо Свобода". Він, зокрема, вважає, що організована нею переатестація призвела до розвалу поліції та не дала жодного результату.

До теми Реформа поліції остаточно провалилася, – ексглава Нацполіції Деканоїдзе

"Наприклад, один із двох ґвалтівників (поліцейських, яких підозрюють у зґвалтуванні жінки і тортурах щодо неї) успішно пройшов переатестацію, організовану Хатією Деканоідзе у 2016 році. Достатньо?" – пояснив заступник Авакова.

Однак, на уточнювальне запитання, чи правда, що 93 відсотки старих кадрів поновилися в поліції через суди, Геращенко відповів, що не має точних відсотків щодо цього.

Але я конкретно та чітко заявляю та прошу це показати: реформа з переатестації, організована Хатією Деканоідзе, призвела до того, що ґвалтівник із Кагарлицького відділку успішно пройшов переатестацію. І в результаті після переатестації, організованої Хатією Деканоїдзе, вчинив тортури та насилля,

– наголосив представник МВС.

А Аваков – молодець

Водночас Геращенко зауважив, що Міністерство внутрішніх справ під керівництвом Арсена Авакова "змінило поліцію до непізнаваності за останні 7 років".

Як приклад він навів події у Врадіївці. За його словами, там три дні приховували факт зґвалтування та спроби вбивства жінки. А розслідування інциденту доручили самому ґвалтівнику. Коли ж запалав міліцейський райвідділок у Врадіївці , тільки тоді про це дізнався очільник МВС часів Януковича Віталій Захарченко.

"Ми ж діємо інакше. В Кагарлику від моменту інформації про те, що є підозри щодо насильства з боку працівника поліції, через годину людей уже затримали та передали слідству. Відчуйте різницю, будь ласка!" – підкреслив Геращенко. ​

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Зґвалтування у Врадіївці: коротко

Інцидент трапився 26 червня 2013 року.

Тоді троє чоловіків жорстоко побили й зґвалтували 29-річну жительку Врадіївки.

Проте жінці вдалось вижити, вона впізнала ґвалтівників та дала проти них свідчення.

Зловмисниками виявилися двоє поліцейських і один таксист.

Спершу правоохоронці намагалися приховати цей злочин. Але це викликало масові протести. Люди навіть узяли штурмом місцевий райвідділ.

Зрештою, поліцейські Євген Дрижак та Дмитро Поліщук отримали покарання у вигляді позбавлення волі на термін 15 років із конфіскацією всього майна, а таксист Сергій Рябіненко – 11 років із конфіскацією майна. Дрижак та Поліщук втратили свої офіцерські звання.

Зґвалтування в Кагарлику: основне