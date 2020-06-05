Заступник Авакова Геращенко знайшов винного у зґвалтуванні в Кагарлику
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розкритикував діяльність колишньої очільниці Нацполіції Хатії Деканоідзе. Геращенко, зокрема, вважає, що через Деканоідзе провалилася поліцейська реформа.
У чому саме Геращенко звинувачує Деканоідзе
Закиди у бік колишньої очільниці Нацполіції Геращенко висловив у коментарі "Радіо Свобода". Він, зокрема, вважає, що організована нею переатестація призвела до розвалу поліції та не дала жодного результату.
До теми Реформа поліції остаточно провалилася, – ексглава Нацполіції Деканоїдзе
"Наприклад, один із двох ґвалтівників (поліцейських, яких підозрюють у зґвалтуванні жінки і тортурах щодо неї) успішно пройшов переатестацію, організовану Хатією Деканоідзе у 2016 році. Достатньо?" – пояснив заступник Авакова.
Однак, на уточнювальне запитання, чи правда, що 93 відсотки старих кадрів поновилися в поліції через суди, Геращенко відповів, що не має точних відсотків щодо цього.
Але я конкретно та чітко заявляю та прошу це показати: реформа з переатестації, організована Хатією Деканоідзе, призвела до того, що ґвалтівник із Кагарлицького відділку успішно пройшов переатестацію. І в результаті після переатестації, організованої Хатією Деканоїдзе, вчинив тортури та насилля,
– наголосив представник МВС.
А Аваков – молодець
Водночас Геращенко зауважив, що Міністерство внутрішніх справ під керівництвом Арсена Авакова "змінило поліцію до непізнаваності за останні 7 років".
Як приклад він навів події у Врадіївці. За його словами, там три дні приховували факт зґвалтування та спроби вбивства жінки. А розслідування інциденту доручили самому ґвалтівнику. Коли ж запалав міліцейський райвідділок у Врадіївці , тільки тоді про це дізнався очільник МВС часів Януковича Віталій Захарченко.
"Ми ж діємо інакше. В Кагарлику від моменту інформації про те, що є підозри щодо насильства з боку працівника поліції, через годину людей уже затримали та передали слідству. Відчуйте різницю, будь ласка!" – підкреслив Геращенко.
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Зґвалтування у Врадіївці: коротко
- Інцидент трапився 26 червня 2013 року.
- Тоді троє чоловіків жорстоко побили й зґвалтували 29-річну жительку Врадіївки.
- Проте жінці вдалось вижити, вона впізнала ґвалтівників та дала проти них свідчення.
- Зловмисниками виявилися двоє поліцейських і один таксист.
- Спершу правоохоронці намагалися приховати цей злочин. Але це викликало масові протести. Люди навіть узяли штурмом місцевий райвідділ.
- Зрештою, поліцейські Євген Дрижак та Дмитро Поліщук отримали покарання у вигляді позбавлення волі на термін 15 років із конфіскацією всього майна, а таксист Сергій Рябіненко – 11 років із конфіскацією майна. Дрижак та Поліщук втратили свої офіцерські звання.
Зґвалтування в Кагарлику: основне
- 25 травня стало відомо, що 2 правоохоронців побили та зґвалтували 26-річну жінку у поліцейському відділку в Кагарлику.
- Її викликали на допит в поліцію як свідка, однак згодом почали бити, катувати і ґвалтували.
- Водночас у відділку поліції був ще один чоловік, якого правоохоронці також побили. Йому на голову одягали протигаз і били кийками. Як наслідок – у чоловіка зламані ребра та ніс.
- Поліцейських затримали вранці 25 травня – це 35-літній начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів та 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима. Їх одразу звільнили з правоохоронних органів.
- 26 травня обом підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави. Підозрювані своєї провини не визнають.
- Через цей гучний інцидент у Раді почали збирати голоси за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.