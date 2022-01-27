Об этом в эфире 24 канала рассказала пресс-секретарь Министерства внутренних дел Украины Алена Матвеева. Женщина, вероятнее всего, не знала, что парень совершил жестокое преступление – она лишь сообщила, что он вооружен.

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Патрульные полицейские сразу же прибыли на вызов.

Позвонила женщина, сказала, что видит военнослужащего с оружием, и попросила приехать. Прибыли патрульные полицейские, они его задержали,

– заявила пресс-секретарь МВД.

Она отметила, что делом занимается Государственное бюро расследований, а потому в МВД его комментировать не могут.

Важно! Рябчук заявил, что сам попросил позвонить в полицию, потому что решил сдаться.

Спикер МВД рассказала детали задержания Рябчука: смотрите видео 24 канала

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