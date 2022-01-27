Про це в ефірі 24 каналу розповіла речниця Міністерства внутрішніх справ України Альона Матвєєва. Жінка, найімовірніше, не знала, що хлопець вчинив жорстокий злочин – вона лише повідомила, що він озброєний.
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Патрульні поліцейські одразу ж прибули на виклик.
Зателефонувала жінка і сказала, що бачить військовослужбовця зі зброєю і попросила приїхати. Прибули патрульні поліцейські, вони його затримали,
– заявила речниця МВС.
Вона зазначила, що справою займається Державне бюро розслідувань, а тому у МВС її коментувати не можуть.
Речниця МВС розповіла деталі затримання Рябчука: дивіться відео 24 каналу
Трагедія на "Південмаші": що відомо
- Вбивство трапилось близько 3:40 ранку 27 січня.
- 21-річний Артемій Рябков – солдат строкової служби. Він відкрив вогонь по людях під час видачі зброї. Внаслідок нападу загинуло 5 людей: 4 військових та цивільна жінка.
- Окрім жертв, є ще 5 поранених людей. Серед них – 22-річна військова, яка втратила 3 літри крові.
- Рябчука затримали у Підгородному на Дніпропетровщині.
- Нардепка Юлія Яцин розповіла, що 2 місяці тому Рябчука визнали "стукачем", після чого він був жертвою булінгу.