Руйнація міфів: що думають діти з різних міст України про УПА, Бандеру та Другу світову війну

Організатори проекту GoXChange взялися руйнувати міфи, які дітям часто нав'язують близькі чи вчителі. Для цього вони влаштували обмін студентами з різних українських міст.

Друга світова, а не Велика Вітчизняна. Сталін, який співпрацював з Гітлером і війна, яку вони розпочали разом. Українці звикають до нової історії. Кілька поколінь виховувались на міфах, створених радянською владою. Та відкриті архіви і доступ до шокуючих документів змінюють хід історії у свідомості сучасників.

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Троє молодих людей – жителі центру, сходу і заходу України. Усі вони народилися за часів незалежності. Вчилися в україньскій школі за сучаснимми програмами. Однак, сприйняттям ключових подій нашої новітньої історії у них різне. Ось так відповідають на запитання про УПА.

"Як ми вивчали у школі: УПА – це була армія, яка воювала не в сторону нашої країни. Бандера...ми його якби не шанували", – розповіла Ксенія Герман, студентка із Маріуполя.

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"Радянська, вона більше за Союз була, вона жорстока, а УПА, вона боролася за нашу незалежність", – згадує учень із Києва Володимир Близнюк.

"Це люди, які боролися за нашу свободу, це добре, але прославляти їх за те, що вони вбивали інших, я не можу", – зазначила студентка із Ужгорода Анастасія Маринчук.

Руйнувати міфи, які дітям часто нав'язують близькі чи вчителі, взялися громадські активісти. Це спробували зробити організатори проекту GoXChange.

Ми взяли студентів із Ужгорода і Маріуполя, і відправили в інші міста для того, щоб протягом 10 днів вони підтвердили, або спростували стереотипи про ці міста,

– зазначила координатор проекту GoXChange Юлія Федотовських.

Тарас із Ужгорода був учасником проекту. Каже, вирушаючи до Маріуполя мав страхи, які виявились безпідставними.

"Я думав, що їм там якось все рівно на Україну, що вони хочуть в Росію, але це був прямим текстом стереотип, бо вони ще більші патріоти, ніж ми тут", – розповів студент із Ужгорода Тарас Шміцин.

В той час, як Тарас гостював у Маріуполі, ще одна учасниця проекту, Ксенія, поїхала до Ужгороду.

"Був якийсь мовний стереотип, що вони можуть якось негативно реагувати на російську мову в магазинах, кав'ярнях. Але проблем з цим не було", – запевнила студентка із Маріуполя Ксенія Герман.

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Доки інші беруть участь у проектах, київський школяр Володимир вчиться аналізувати події, співставляти і порівнювати факти, відвідуючи музеї. Про Пакт Молотова-Ріббентропа екскурсовод Тарас Городняк розповідає так, аби залишити юним слухачам простір для мислення.

"Німеччина і Радянський Союз домовились про поділ Польщі, який здійснили в ході конфлікту з цією державою. На цих територіях Польщі проживали мільйони українців. Тому Сталін сказав: це зовсім не війна проти Польщі, це звільнення українців, які проживають на території Західної України. Чим вам не гібридна війна?", – йдеться під час екскурсії.

Стереотипів довкола Другої світової чимало. Чи не найбільший – радянська влада була головним переможцем нацистської Німеччини. Розсекречені документи свідчать: насправді, зіткнулись два тоталітарні режими, які ділили світ. Хоча, на щастя, з роками міфів стає менше, – каже голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

Минулого року вперше кількість тих, хто підтримує визнання УПА учасниками боротьби за незалежність перевалила за половину. Ситуація міняється як раз серед молодого покоління, яке вже не хоче черпати інформацію з одного джерела, і яке має можливість робити самостійні висновки,

– ствердив голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

Знаходити історичну правду на відстані більш, ніж 70 років не просто. Історики радять користуватися відкритими архівами. Кажуть, після вивчення документів, сумнівів не залишиться.