Антикорупційні органи НАБУ та САП активно атакують. Очільників цих відомств хочуть замінити на тих, хто вигідний українській владі. Є 3 причини, чому це відбувається.

Про це ексгенпрокурор Руслан Рябошка заявив в ефірі 24 каналу та розповів, як зупинити атаки та які можуть бути наслідки.

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Хто атакує антикорупційні органи

1. Українська влада

Рябошапка пояснив, що великою причиною атак є саме бажання влади мати під своїм контролем антикорупційні органи. Саме тому у Раді намагаються створити "зручну" комісію з відбору нового керівника САП.

"Якщо це вдасться і будуть керовані керівники НАБУ і САП – це означає, що вся антикорупційна інфраструктура буде в руках влади", – зауважив Рябошапка.

Довідка. Верховна Рада 17 вересня 2020 року ухвалила постанову про делегатів парламенту до комісії, яка організовуватиме конкурс на заміщення посад у САП, зокрема, нового очільника відомства. У Європарламенті одразу наголосили, що призначені члени комісії не є доброчесними та настільки досвідченими у антикорупції. Також натякнули, що у разі, якщо ситуацію не покращать, існує загроза скасування безвізу та кредитів для України. Водночас влада України запевнила, що таких загроз насправді немає.

2. Олігархи та інші впливові люди

За словами Рябошапки, існують люди, які можуть домовитись і з іншими органами кримінальної юстиції, і з іншими судами. Однак їм цього мало. Зокрема, серед таких людей є олігархи та інші впливові особи.

"Вони не можуть домовитись з НАБУ і Антикорупційним судом – від них (цих відомств – 24 канал) є загроза для них", – запевнив Рябошапка.

3. Проросійські сили

Він зауважив, що дуже важливою у цій історії є Російська Федерація та "її посіпаки в Україні". "Вони є авторами конституційних подань і вони сильно медійно атакують антикорупційні органи", – наголосив ексгенпрокурор. Як ствердив Рябошапка, вони знають, що ці атаки можуть призвести до розриву відносин з Заходом, що послабить Україну. Саме цього і хоче Росія і її представники в Україні.

Які можуть бути наслідки

Рябошапка сказав, що такі атаки можуть спровокувати протести у суспільстві.

Ми пам'ятаємо 2013 рік. Протести. Вони стосувалися і європейського вибору, і небажання громадян миритися з корупцією. Я хвилююсь за це, але наслідки можуть бути схожими. Я хвилююсь, що можуть бути масові протести,

– зауважив Рябошапка.

Він пояснив, що протести знову можуть виникнути, адже люди не погодяться з тим, що Україна повертає з європейського шляху. Рябошапка додав, що відносини з міжнародними партнерами теж погіршаться.

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Як зупинити атаки

Рябошапка додав, що необхідно намагатись зупинити ці атаки, а не опускати руки. Він наголосив, що для цього потрібно:

розширювати підтримку громадськості, як це було у Румунії, коли люди стали на захист антикорупційної прокуратури;

продовжувати працювати з західними партнерами, адже "їх аргументи щодо санкцій персонально щодо українських і не українських чиновників є корисними – такі дії можуть зупинити людей, які руйнують те, що українці робили такими важкими зусиллями".

На запитання про те, чи повернеться він у політику, Рябошапка відповів: "Всьому свій час, життя покаже".