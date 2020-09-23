Рябошапка назвав 3 джерела, які атакують антикорупційні органи: які можуть бути наслідки
Антикорупційні органи НАБУ та САП активно атакують. Очільників цих відомств хочуть замінити на тих, хто вигідний українській владі. Є 3 причини, чому це відбувається.
Про це ексгенпрокурор Руслан Рябошка заявив в ефірі 24 каналу та розповів, як зупинити атаки та які можуть бути наслідки.
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Хто атакує антикорупційні органи
1. Українська влада
Рябошапка пояснив, що великою причиною атак є саме бажання влади мати під своїм контролем антикорупційні органи. Саме тому у Раді намагаються створити "зручну" комісію з відбору нового керівника САП.
"Якщо це вдасться і будуть керовані керівники НАБУ і САП – це означає, що вся антикорупційна інфраструктура буде в руках влади", – зауважив Рябошапка.
2. Олігархи та інші впливові люди
За словами Рябошапки, існують люди, які можуть домовитись і з іншими органами кримінальної юстиції, і з іншими судами. Однак їм цього мало. Зокрема, серед таких людей є олігархи та інші впливові особи.
"Вони не можуть домовитись з НАБУ і Антикорупційним судом – від них (цих відомств – 24 канал) є загроза для них", – запевнив Рябошапка.
3. Проросійські сили
Він зауважив, що дуже важливою у цій історії є Російська Федерація та "її посіпаки в Україні". "Вони є авторами конституційних подань і вони сильно медійно атакують антикорупційні органи", – наголосив ексгенпрокурор. Як ствердив Рябошапка, вони знають, що ці атаки можуть призвести до розриву відносин з Заходом, що послабить Україну. Саме цього і хоче Росія і її представники в Україні.
Які можуть бути наслідки
Рябошапка сказав, що такі атаки можуть спровокувати протести у суспільстві.
Ми пам'ятаємо 2013 рік. Протести. Вони стосувалися і європейського вибору, і небажання громадян миритися з корупцією. Я хвилююсь за це, але наслідки можуть бути схожими. Я хвилююсь, що можуть бути масові протести,
– зауважив Рябошапка.
Він пояснив, що протести знову можуть виникнути, адже люди не погодяться з тим, що Україна повертає з європейського шляху. Рябошапка додав, що відносини з міжнародними партнерами теж погіршаться.
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Як зупинити атаки
Рябошапка додав, що необхідно намагатись зупинити ці атаки, а не опускати руки. Він наголосив, що для цього потрібно:
- розширювати підтримку громадськості, як це було у Румунії, коли люди стали на захист антикорупційної прокуратури;
- продовжувати працювати з західними партнерами, адже "їх аргументи щодо санкцій персонально щодо українських і не українських чиновників є корисними – такі дії можуть зупинити людей, які руйнують те, що українці робили такими важкими зусиллями".
На запитання про те, чи повернеться він у політику, Рябошапка відповів: "Всьому свій час, життя покаже".