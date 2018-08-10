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Самі кістки та шкіра, – мати політв'язня Балуха зустрілась з сином в ізоляторі

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Володимира Балуха провідала матір
Володимира Балуха провідала матір / Фото із відкритих джерел

Матір українського політв'язня Володимира Балуха, який вже майже 150 днів голодує, змогла провідати сина в ізоляторі тимчасового тримання в окупованому Криму.

Зустріч відбулась 9 серпня, інформують у Кримські правозахисній групі.

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За словами матері політв'язня, Володимир Балух виглядає дуже погано.

Нічого доброго. Худий, страшний такий. Скелет. Один скелет,
– розповіла жінка.

Наталія Балух бідкається, що син не розповідає про стан свого здоров'я, щоб її не засмучувати.

"Але я ж бачу, що він такий страшний, що я просто в шоці. Одні кістки та шкіра на кістках. Виглядає, як дідок. Він ніколи мені не скаже, що у нього щось зі здоров'ям погано. Ніколи. Я знаю що і хворів він, і поперек болів, і нога, і взагалі все було погано, а він мені говорив що все добре", – каже матір Балуха.

Вона зазначила, що під час зустрічі з сином за ними наглядав поліцейський. Каже, що після побачення з сином у неї самої погіршилося самопочуття.

Я вже не знаю що й думати. Дочекаюся я його чи ні. Я не знаю, щоб я робила, якби не ця підтримка людей,
– розповіла Наталія Балух.

Володимир Балух з 14 березня взагалі не приймає їжі, лише іноді кисіль із вівсянки та сухарі.

Наприкінці липня його з СІЗО Сімферополя перевели в ІТТ у Роздольному.

5 липня незаконний "Раздольненський районний суд" окупованого Криму визнав українського політв’язня Володимира Балуха винним у нібито побитті начальника ізолятора тимчасового тримання. Так, Балуха засуджено до 5 років ув’язнення та штрафу у розмірі 10 тисяч рублів.

У чому звинуватили Володимира Балуха?8 грудня 2016 року в окупованому Криму українського активіста Володимира Балуха затримала ФСБ Росії. Усе тому, що після анексії півострова Балух на своєму будинку в селі Серебрянка вивісив український прапор та табличку "вулиця Героїв Небесної сотні", а також відмовився від російського паспорта.

Окупаційна влада Криму звинуватила Балуха у зберіганні набоїв та вибухівки, які нібито виявили у нього під час одного з обшуків. Чоловік неодноразово наполягав, що боєприпаси йому підкинули, щоб помститись за проукраїнську позицію. 16 січня 2018 року Балуха засудили до 3 років і 7 місяців ув'язнення у колонії-поселенні. 19 березня 2018 року політв’язень оголосив безстрокове голодування.

Теги: Новини України Українці в полоні РФ Новини Криму Анексія Криму голодування заручники
Джерело: 24 Канал
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