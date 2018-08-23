Сенатори США закликали ООН розслідувати вбивство російських журналістів у ЦАР

Два сенатори США – республіканець Марко Рубіо та демократ Крістофер Кунс – написали генсеку ООН Антоніу Гутеррешу листа із закликом санкціонувати "повномасштабне і неупереджене розслідування вбивства трьох російських журналістів у Центральноафриканській Республіці.

На думку авторів листа, Організація Об'єднаних Націй повинна запустити належні механізми для з'ясування обставин загибелі журналіста Орхана Джемаля, оператора Кирила Радченка і режисера Олександра Расторгуєва неподалік містечка Сібю, і одним із цих механізмів може стати місія миротворців ООН зі стабілізації в ЦАР (MINUSCA), пише для The Washington Post журналіст та віце-голова опозиційного руху "Відкрита Росія" Володимир Кара-Мурза-молодший.

Читайте також: Вбивство російських журналістів в Африці: чому Кремль знову "кинув своїх"

Раніше 24 канал повідомляв, що засновник "Відкритої Росії" Михайло Ходорковський розпочав приватне розслідування вбивства трьох російських журналістів у ЦАР, які відправились туди для зйомок документального фільму про роботу найманців "Вагнера" на замовлення Центру управління розслідуваннями, яким теж керує Ходорковський.

Так, приватним слідчим вдалося встановити, що вбивство журналістів було сплановане заздалегідь. Натомість як уряд ЦАР, так і МЗС Росії стверджували, що чоловіки загинули в результаті збройного пограбування.

"МЗС Росії одразу назвало причиною вбивства "пограбування". Але набагато красномовнішим є те, чого не говорять російські офіційні особи і російські державні ЗМІ: у своїх повідомленнях і коментарях про вбивство вони уникали будь-яких згадок про причину, яка привезла журналістів у Центральну Африку, а також згадок слова "Вагнер", – зауважує автор статті.

Участь ООН у розслідуванні того, що сталося на дорозі в Декоа (місто в ЦАР – "24") 31 липня, – можливо, єдиний спосіб гарантувати, що ті, хто скоїв це вбивство, не уникнуть відповідальності,

– впевнений Кара-Мурза-молодший.

Читайте також: Знайдено ноутбук і телефон одного із убитих у ЦАР російських журналістів

Нагадаємо, журналіст Орхан Джемаль, оператор Кирило Радченко і режисер Олександр Расторгуєв були вбиті у Центральноафриканській Республіці в ніч на 31 липня. Журналісти знімали в Африці документальний фільм про роботу ПВК "Вагнер" на замовлення Центру управління розслідуваннями. За словами прес-секретаря уряду ЦАР, на місці вбивства журналістів не знайшли ні грошей, ні апаратури, ні документів.