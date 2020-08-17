Мало хто любить зміни, особливо якщо говорити про бізнес. Але те, що сьогодні відбувається у світі, змістило акценти, змусило нас прискоритися і перебудовувати процеси.

Бізнесу завжди потрібно думати не тільки про "зараз", але і де буде компанія "завтра" і що важливіше, – якою вона бачить себе в цьому майбутньому. І змін тут не уникнути. З чого ж варто почати вже зараз?

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На кілька кроків вперед

Канали продажів

Навіщо міняти, то що працює? Але питання – чи працює? Дуже часто бізнес просто не рахує скільки коштів інвестує в нерентабельні канали продажів. Наприклад, холодні дзвінки – економічно невигідні для багатьох компаній. Чому? Тому що на залучення одного клієнта витрачається більше, ніж в результаті компанія отримає.

Також через пандемію стає необхідністю і перехід від face to face продажів до онлайн-формату. І завдання менеджерів навчитися проводити їх ефективно, утримуючи увагу клієнта. Тому чим більше відкритої інформації про клієнта буде у компанії: його звички, уподобання, інформація з соціальних мереж, – тим краще.

Якщо говорити про компанії B2B-сегменту, то ефективним інструментом для них можуть стати електронні майданчики, де клієнти – інші бізнеси, вже розмістили свої запити і чекають на пропозиції.

Режим роботи

Я знаю багато компаній, які вже повернулися до офісів. Але більша частина з них все одно поєднує це з віддаленою роботою. Адже так можна істотно заощадити на офісних площах, орендуючи менші приміщення. Так чи інакше, пандемія настільки змінила світ, що ми навряд чи повернемося в період "до".

Робота поза офісом викликає все ще багато запитань, наприклад, чи можна в такому режимі створювати щось нове. Я думаю, що так. І вже є інструменти, такі як Miro, Jamboard, які допомагають командам. Завдяки цьому можна ефективно проводити брейншторм або ретроспективи онлайн.

Але не варто забувати, вагома частина таких зустрічей – підготовка. Важливо розуміти, яка мета зустрічі, як вона буде проходити і що потрібно отримати у результаті. Всі учасники повинні бути залучені і це окреме завдання для організатора. Тому рекомендую запрошувати фасилітатора (колегу з іншого відділу, наприклад), який буде модератором і зможе стежити за таймингом і груповою динамікою.

Взаємодія зі співробітниками

Чи працюєте ви в офісі або віддалено, але сучасний світ все одно диктує свої правила. А саме, що щасливий співробітник працює краще. Легко сказати, але як це реалізувати?

Я впевнена, що зараз must have кожного керівника – розвиток команди, причому не тільки професійний, а й особистий.

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Для цього потрібні регулярні тет-а-тет зустрічі, які допоможуть відслідковувати емоційний стан співробітника, і в необхідний момент запобігти вигоранню. Але тут важливо налаштувати якісний зворотний зв'язок, щоб ні в однієї зі сторін не було страху сказати "незручну правду". Крім того, не зайвими будуть моніторинги – короткі або недуже опитування про поточний емоційний стан співробітників. Так простіше відстежувати зміни у великих колективах і помітити проблему на ранній стадії.