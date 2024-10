Як виявилося, український репер поїхав у Дубаї. Про це він розповів у своєму інстаграмі.

Так, Олексій Потапенко поділився новими фото зі спортивного майданчика. На цих кадрах артист постав у футболці Adidas, чорних штанах, кедах. До свого образу він додав кепку, окуляри, годинник та підвіску.

Прямуючи в іншу частину світу, як казав P.Diddy "Can't Stop, Won't Stop!",

– зазначив під фото репер.

Крім того, він до допису додав пісню Дідді Can't Nobody Hold Me Down.

Відсилання до скандального репера не всім шанувальникам сподобалася, про що вони написали у коментарях: "На цій темі посварились стільки народу, що можна сказати: "Тут ситуативний маркетинг не працює. Шукайте інші ніші"".

