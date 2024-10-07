Як виявилося, український репер поїхав у Дубаї. Про це він розповів у своєму інстаграмі.
До теми Намагались попередити: як відомі артисти натякали на злочини Diddy у своїх хітах
Так, Олексій Потапенко поділився новими фото зі спортивного майданчика. На цих кадрах артист постав у футболці Adidas, чорних штанах, кедах. До свого образу він додав кепку, окуляри, годинник та підвіску.
Прямуючи в іншу частину світу, як казав P.Diddy "Can't Stop, Won't Stop!",
– зазначив під фото репер.
Крім того, він до допису додав пісню Дідді Can't Nobody Hold Me Down.
Відсилання до скандального репера не всім шанувальникам сподобалася, про що вони написали у коментарях: "На цій темі посварились стільки народу, що можна сказати: "Тут ситуативний маркетинг не працює. Шукайте інші ніші"".
Що інші зірки казали про ситуацію з P.Diddy
- Співачка Джамала розповіла, що вона досі розбирається у цьому скандалі.
- Телеведуча Катя Осадча зауважила, що про "білі вечірки" знали давно, тож їй дивно, що почали розслідувати все це лише зараз. На її думку, у такий спосіб людей намагаються відволікти від інших важливих питань.
- Розкритикувала White Parties виконавиця MamaRika, а Злата Огнєвіч переконана, що не один P.Diddy робив такі вечірки.