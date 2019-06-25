Сироїд про ухвалу ПАРЄ: Європейські політики прийняли мету Росії – війна

Віце-спікер парламенту від партії "Самопоміч" Оксана Сироїд вважає, що повернення Росії до Ради Європи і зняття санкцій з російської делегації звільняє Україну від необхідності виконання мінських угод.

Оксана Сироїд зазначила, що рішення ПАРЄ про повернення російської делегації – це кінець Ради Європи. За її словами, Україну змушували приймати закон про особливий статус для Донбасу і амністію бойовиків аргументуючи, що це необхідно для збереження санкцій проти Росії.

Важливо: Що змінить повернення РФ до ПАРЄ

"Самопоміч" у 2015 голосувала проти особливого статусу для Донбасу і послідовно виступала проти автономії для терористичних псевдо-республік. За словами лідера "Самопомочі" Андрія Садового, окуповані території потрібно максимально ізолювати від контрольованої українською владою території.

Метою створення Ради Європи було "зміцнення миру на засадах справедливості" і "відданість духовним та моральним цінностям, які є справжнім джерелом особистої свободи і демократії".

А європейські політики прийняли мету Росії – війна, жодної справедливості, антицінності, жодної свободи, жодної демократії,

– наголосила Сироїд.

Віце-спікер парламенту від партії "Самопоміч" додала, що більшість європейських держав є союзниками Росії, а не України.

Це сигнал для нової влади – у світі працює не сила права, а право сили. Слабшого просто знищують, бажано його ж руками. Тому альтернатива лише одна - ставати сильними і диктувати свої умови,

– зазначила Оксана Сироїд.

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, яка передбачає зміну санкційного режиму та повернення Росії до роботи у ПАРЄ без обмежень права голосу. За увалу резолюції проголосували 118 депутатів, 62 – проголосували проти, 10 – утримались. Хто як голосував – читайте за посиланням.

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Чому Росія втратила право голосу у ПАРЄ?У 2014 році через події на Сході України та анексію Криму країну-агресора позбавили права голосу. У відповідь Росія припинила свою участь в організації та не платить відповідні внески. Потужне російське лобі вже неодноразово намагалось повернути РФ до складу ПАРЄ, проте увесь час ці спроби вчасно блокували.



Глава МЗС Клімкін заявив, що Україна вийде з Ради Європи, якщо Росії повернуть право голосу. На такі радикальні кроки наша країна може наважитись, адже якщо з Росії знімуть санкції, то це означатиме нормалізацію протиправних дій Кремля, а мінські угоди фактично втратять свій сенс.