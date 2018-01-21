Скандал з УПЦ МП у Запоріжжі: священик, який відмовився відспівувати дитину, зробив несподівану заяву

Запорізький священик УПЦ Московського патріархату Євген Молчанов, який відмовився відспівувати хрещеного в Київському патріархаті трагічно загиблого малюка, не шкодує про своє рішення, хоч радий був би сам лягти в могилу замість дитини.

Про це Молчанов розповів в інтерв'ю для "РІА Новини".

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За словами священика, він готовий був провести відспівування дитини, поки мати не показала свідоцтво про хрещення, де було сказано, що хлопчика хрестили в УПЦ КП.

Приїхавши на відспівування, просто запитав ім’я дитини і вже хотів було почати службу, але мати чомусь вирішила принести свідоцтво про його хрещення. Якби не цей момент, то я зробив би відспівування і поїхав. Але навіть тут Господь показав і застеріг,

– заявив він.

За його словами, батьки після відмови відспівувати дитину, благали його на колінах здійснити обряд.

"Я відразу сказав, що це питання можна вирішити, але мати відразу впала на коліна. Було так боляче, що я вже сам хотів встати перед нею на коліна. Коли поїхав, було так важко на душі, що неможливо передати", – додав священик.

Водночас, на питання про те, чи змінив би він зараз своє рішення у подібній ситуації, Євген Молчанов зазначив, що вчинив би так само.

Вчинив би так само. І це рішення виходило б не від мого ставлення або моїх почуттів, а від канонів Церкви. Тому що я може був би і радий сам замість дитини лягти в могилу…

– наголосив він.

Також священик розповів, що йому та його однофамільцю, який теж служить в Запорізькій єпархії УПЦ почали надходити погрози про розправу.

Нагадаємо, ввечері 31 грудня у Запоріжжі чоловік напідпитку вистрибнув з вікна багатоповерхового будинку та впав на 2-річну дитину. Малюк загинув. Під час похорону священик УПЦ МП Євген Молчанов відмовився відспівувати мертвого хлопчика, попри вмовляння батьків.



Згодом проти окремих представників Запорізької Єпархії Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), ГО "Союз православний "Радомир" було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення спрямованих на розпалювання національної, релігійної ворожнечі та ненависті, образу почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями.