Благали на колінах: обурливі подробиці від батьків дитини, яку відмовилися відспівати в УПЦ МП

Батьки трагічно загиблого в Запоріжжі хлопчика вмовляли на колінах священика Московського патріархату провести обряд.

Про це повідомили журналісти 24 Каналу.

Нагадаємо, ввечері 31 грудня у Запоріжжі чоловік напідпитку вистрибнув з вікна багатоповерхового будинку і впав на 2-річну дитину. Малюк загинув. Під час похорону священик УПЦ МП Євген Молчанов відмовився відспівувати мертвого хлопчика, попри вмовляння батьків.

Я кажу, ви навіть не будете, виходить, його відспівувати? "Ні, я не маю права". Я його просила, тато його просив, але він сказав: "я не буду брати гріх на душу,

– розповіла мати хлопчика Анна Поліщук.

Батьки трагічно загиблої дитини благали священика, ставали на коліна, однак той зібрав речі та пішов. У сусідніх церквах їм теж категорично відмовили.

"Священики, хто сховався, двоє втекли, сіли в таксі й поїхали. З повними відчуженими очима: "немає і все". У них там якісь правила, напевно, явно не Господь писав ці правила", – заявив батько малюка Роман Поліщук.

На знак підтримки батьків хлопчика місцеві жителі принесли на ґанок церкви іграшки. Однак, їх майже відразу прибрали. Із засудженням виступили представники інших християнських церков.

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Проте в УПЦ МП продовжують відстоювати свою позицію, мовляв, священики чинили згідно з канонами. Хлопчика хрестили в церкві Київського патріархату, який в УПЦ МП не визнають, тож вважають малюка нехрещеним і проводити обряд не можуть.

"Ніяких канонічних порушень священик не зробив. Відношення моралі та сьогоднішньої людської думки з канонами церкви - це неспівмірні поняття. Це – як залучати закони ньютонівської механіки до законів квантової фізики", – заявив архієпископ Запорізький і Мелітопольський УПЦ МП Лука.

Представники інших християнських церков вчинком московських священників ошелешені. Мовляв, з’ясовувати у батьків, де саме вони хрестили трагічно загиблу дитину перед похованням – аморально.

Позиція нашої церкви є однозначною, що такі дії є неприпустимими. І особисто я вважаю, що випадок цей прикрий. Він не те що не християнський, я вважаю, що це не по-людськи,

– заявив намісник Свято-Михайлівського золотоверхого монастиря УПЦ КП Архієпископ Агапіт.