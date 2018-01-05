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Благали на колінах: обурливі подробиці від батьків дитини, яку відмовилися відспівати в УПЦ МП

22:20, 5 січня 5663 Читать новость на русском

Батьки трагічно загиблого в Запоріжжі хлопчика вмовляли на колінах священика Московського патріархату провести обряд.

Про це повідомили журналісти 24 Каналу.

Нагадаємо, ввечері 31 грудня у Запоріжжі чоловік напідпитку вистрибнув з вікна багатоповерхового будинку і впав на 2-річну дитину. Малюк загинув. Під час похорону священик УПЦ МП Євген Молчанов відмовився відспівувати мертвого хлопчика, попри вмовляння батьків.

Я кажу, ви навіть не будете, виходить, його відспівувати? "Ні, я не маю права". Я його просила, тато його просив, але він сказав: "я не буду брати гріх на душу,
– розповіла мати хлопчика Анна Поліщук.

Батьки трагічно загиблої дитини благали священика, ставали на коліна, однак той зібрав речі та пішов. У сусідніх церквах їм теж категорично відмовили.

"Священики, хто сховався, двоє втекли, сіли в таксі й поїхали. З повними відчуженими очима: "немає і все". У них там якісь правила, напевно, явно не Господь писав ці правила", – заявив батько малюка Роман Поліщук.

На знак підтримки батьків хлопчика місцеві жителі принесли на ґанок церкви іграшки. Однак, їх майже відразу прибрали. Із засудженням виступили представники інших християнських церков.

Читайте також: До церков УПЦ МП почали приносити ляльки, після того як священик відмовився відспівувати малюка

Проте в УПЦ МП продовжують відстоювати свою позицію, мовляв, священики чинили згідно з канонами. Хлопчика хрестили в церкві Київського патріархату, який в УПЦ МП не визнають, тож вважають малюка нехрещеним і проводити обряд не можуть.

"Ніяких канонічних порушень священик не зробив. Відношення моралі та сьогоднішньої людської думки з канонами церкви - це неспівмірні поняття. Це – як залучати закони ньютонівської механіки до законів квантової фізики", – заявив архієпископ Запорізький і Мелітопольський УПЦ МП Лука.

Представники інших християнських церков вчинком московських священників ошелешені. Мовляв, з’ясовувати у батьків, де саме вони хрестили трагічно загиблу дитину перед похованням – аморально.

Позиція нашої церкви є однозначною, що такі дії є неприпустимими. І особисто я вважаю, що випадок цей прикрий. Він не те що не християнський, я вважаю, що це не по-людськи,
– заявив намісник Свято-Михайлівського золотоверхого монастиря УПЦ КП Архієпископ Агапіт.

Теги: Новини України Діти Жертви Запоріжжя Скандал УПЦ МП УПЦ КП
Джерело: 24 Канал
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Новини за 5 січня
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