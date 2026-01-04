Голодная кутья завершает цикл рождественско-новогодних праздников. Как приготовить главное обрядовое блюдо на Второй Святой вечер, рассказывает 24 Канал.

Читайте также Крещение: сколько блюд должно быть на столе во Второй Сочельник и какие

Голодная кутья – аутентичный рецепт

Кутью голодной назвали неспроста – в этот день верующие придерживаются строгого поста, поэтому и традиционное блюдо готовят постным – приготовленным из зерен пшеницы, изюма, мака и сахара. В блюдо не следует добавлять масло, сливки и такие дополнительные ингредиенты как сухофрукты, орехи, цукаты или мед.

Издавна кутья является первым блюдом, которое подают на Святой вечер. Обычно ее ставят на стол вместе с хлебом и компотом. После ужина кутью часто оставляют на ночь на столе – как подношение для душ умерших родственников, что символизирует единство семьи и прочную связь между поколениями.

В оригинальном украинском рецепте голодная кутья состоит только из пшеницы и меда или сахара.

Время: 1 час 30 минут

1 час 30 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 250 миллилитров пшеницы;

– 4 стакана воды (пропорция воды и зерна – 4:1);

– щепотка соли;

– 2 – 3 столовые ложки изюма;

– 2 столовые ложки мака;

– 4 столовые ложки сахара или меда.

Приготовление:

Пшеницу предварительно замочите, если не получилось сделать это на ночь, то просто дольше варите ее – примерно 1 час на медленном огне до готовности. Крупа будет готовой, когда заметите, что зернышки начинают "лопать". Пока варится пшеница, запарьте мак. Для этого промойте его несколько раз холодной водой, поставьте на небольшой огонь и помешивайте, пока мак не высохнет и не станет светло-серого цвета. Также залейте кипятком изюм. Перед тем, как добавлять следующие ингредиенты, дайте пшеничной каше остыть. В готовое зерно добавьте перетертый мак, запаренный изюм, мед или сахар и перемешайте. Если кутья кажется вам слишком густой, то добавьте небольшое количество узвара для желаемой консистенции.

Готово!

К слову, какие вареники приготовить на Второй Сочельник.