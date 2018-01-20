Та залишайтеся вже в ЄС, або Як Путін брекзіту може завадити

Все більше британців замислюються, чи справді їм так вже кортить покинути Євросоюз. Дані опитувань демонструють тенденцію до "ре-екзіту" – тобто, до можливості для Сполученого Королівства залишитись в ЄС. А фахівці заходилися ретельно перевіряти – чи не була двовідсоткова перемога прихильників Brexit на референдумі насправді роботою російських пропагандистів?

Дивлячись на те, як британські офіційні переговорники в Брюсселі відчайдушно намагаються виторгувати собі якомога більше преференцій, які мають залишитися в країни після виходу з Євросоюзу, європейці все чіткіше розуміють, що насправді ніхто нізвідки виходити не хоче.

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Уряд Великої Британії, який прийшов до влади саме на хвилі Brexit, намагається обставити його таким чином, аби Сполучене Королівство залишило за собою всі "смаколики", які дає членство в ЄС – відкритий ринок, безвізове пересування, навіть європейські субсидії в деякі ключові галузі британської економіки, такі, як, скажімо, аграрна промисловість та будівництво, але водночас не підкорятися європейському законодавству та не сплачувати до європейського бюджету жодного пенні. Як-то кажуть в Україні: "І з печі впасти, й нічого не розбити".

"Та залишайтеся вже!"

Зрозуміло, що європейським лідерам подібний підхід аж ніяк не до вподоби. Вони вже не раз напряму казали про те, що "як вже виходити, то виходити", тобто – зовсім, цілком, за двері. Втім, цього тижня голова Ради Європи Дональд Туск та президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер зробили британцям цілком протилежну пропозицію – вони запросили їх не видряпувати собі преференції, а... просто залишитися в Євросоюзі. Мовляв, якщо наші британські друзі так не хочуть втрачати вигоди, які дає членство в ЄС, якщо вони раптом передумають – тоді "наші серця залишаються відкритими так само, як і наші двері". Щоправда, вони водночас застерегли: якщо Велика Британія все ж таки вирішить вийти з європейської домівки (а це, нагадуємо, має статися в березні наступного року), тоді "Brexit буде справжнім, з усіма негативними наслідками".



Навіщо ці "розлучення"? Британії запропонували залишитися в ЄС

Щодо можливості проведення на Британських островах нового референдуму – то тут лідери Євросоюзу нагадали слова британського "брекзит-міністра" Девіда Девіса: "Якщо демократія не може змінити свою думку – вона припиняє бути демократією".

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Втім, відповідь прем'єр-міністра Її Величності Терези Мей надійшла майже одразу та була категоричною. Речник глави британського уряду заявив таке:

Я вважаю, ми цілком очевидно дали зрозуміти, що британський народ проголосував за вихід з Європейського Союзу – і саме це ми зробимо.

Втім, подібна категоричність може дуже швидко розтанути. Соціологічні опитування демонструють, що скепсис британців щодо цього кроку зростає. Ліберали та інші проєвропейські опозиційні політики вимагають провести ще один референдум: вони аргументують таку необхідність тим, що багато жителів Сполученого Королівства просто не уявляли собі під час голосування 2016 року всіх наслідків такого рішення. Останнім часом навіть один із найактивніших британських "євроскептиків", лідер так званої Незалежної партії Найджел Фарадж, раптом завів розмову про необхідність повторного голосування – щоправда, він вважає, що це слід зробити, аби підтвердити наміри британців покинути Європу.

"Із Росії – з любов'ю"

Окрім того, для можливого проведення повторного референдуму в жителів Британських островів є ще одна, дуже важлива підстава: вони вважають, що в суверенне голосування втрутилися всюдисущі російські "боти". Так само, як в США та в Німмеччині, в Голландії та в Каталонії, російські "шаловлівиє ручьонкі" встигли, на думку британського уряду, покопатися і в демократичному процесі їхньої держави. Парламентський комітет Палати представників з питань культури, мас-медіа та цифрових ЗМІ звернувся до керівників найвідоміших соціальних мереж з офіційною вимогою перевірити реальність та масштаби впливу Росії на результати Brexit.

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Минулої середи британські парламентарі отримали відповідь від керівництва Facebook – відверто кажучи, цей лист був швидше схожий на відписку. Мовляв, ми провели перевірку, виявили "мінімальну активність" з Росії. Фахівці компанії з'ясували, чи були на період підготовки до голосування активними фейсбучні профайли, про які відомо, що вони – "ольгінські". Таких профайлів виявилося небагато – і то не дивно, "вирахувати бота" й поготів – справа нелегка. А офіційно санкт-петербурзьке Агентство Інтернет-досліджень (так називається, нагадаємо, "фабрика тролів", відома, як Ольгіно) замовила у Facebook рекламу, що стосувалась підтримки виходу Великобританії з ЄС, аж... на долар.



Росія витратила на пропагандистську рекламу щодо Brexit у Facebook один долар, принаймні, так стверджує керівництво компанії

Втім, британські парламентарі подібною відпискою не задовольнилися. Вони наполягають, аби Facebook провів повну перевірку – таку, яка була здійснена на вимогу американців. Доведеться перевірити десятки тисяч акаунтів та сотні тисяч дописів.

Шеф британського сегменту Facebook Саймон Мілнер заявив, що подібна перевірка була б надто важкою, що служба безпеки цієї соцмережі й без того заклопотана донесхочу і що це потребуватиме "кількох тижнів". Тобто, він явно не хоче занурюватися в усе це – не відомо лише, чому саме: чи то з лінощів, а чи то з важливіших підстав. Наприклад, як подейкують британські газети, через те, що керівництво Facebook, можливо, має до цього російського впливу якесь прямий стосунок?

Втім, сам парламентський комітет, схоже, впевнений у тому, що Brexit має російський слід. Тому його керівник Деміен Коллінз наполягає на детальній перевірці Facebook, посилаючись на те, що керівництво Твіттера таку перевірку провело – і нічого, роботі ресурсу вона аж ніяк не завадила, а виявила тисячі прокремлівських "ботів".

Тож здається, що попри будь-яке небажання, службі безпеки Facebook все ж доведеться напружитись та ретельно все перевірити. І якщо росіяни таки "потурбувалися" про вихід Великої Британії з Євросоюзу – певно, й уряд Сполученого Королівства муситиме серйозно замислитися – чи був цей референдум справді демократичним та легітимним, або ж є сенс його, принаймні, повторити, чи, може, просто скасувати його результати?

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