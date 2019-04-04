Цифра дня: сколько смарт-часов продали в 2018 году

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Сколько умных часов продали в 2018 году
Сколько умных часов продали в 2018 году / unsplash

Компания IHS Markit провела исследование и обнаружила, что спрос на смарт-часы растет в мировом масштабе. По данным экспертов, в 2014 году показатель отгрузки экранов для "умных" часов не превышал 10 миллионов экземпляров, а в 2018 году эта цифра достигла 149 миллионов.

Продажи дисплеев для наручных смарт-устройств. В 2015 году объем рынка дисплеев для смарт-часов достиг примерно 50 миллионов единиц, а в 2016 году превысил 70 миллионов штук. В 2017 году поставки дисплеев в глобальном масштабе оказались на уровне 100 миллионов штук, сообщили в IHS Markit.

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В 2018 году объем отрасли составил 149 миллионов единиц, увеличившись по отношению к предыдущему году на 42%. Таким образом, за четыре года поставки дисплеев для смарт-часов увеличились более чем в 15 раз.

Обсяги продажів дисплеїв для смарт-годинників
Объемы продаж дисплеев для смарт-часов

Продажи смарт-часов. По данным другой аналитической компании – Strategy Analytics – в последней четверти прошлого года отгрузки смарт-хронометров в глобальном масштабе достигли 18,2 миллионов единиц. Это на 56% больше результата годичной давности, когда объем рынка оценивался в 11,6 миллионов штук.

К слову, за 2018 год в целом во всем мире было продано примерно 45 миллионов "умных" часов. Таким образом, статистика IHS Markit учитывает поставки экранов также для смарт-браслетов и различных фитнес-трекеров.

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Теги: Техно Умные часы Новости Техно Гаджеты
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