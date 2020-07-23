Хоча луцький терорист Максим Кривош любив і лікував тварин, але за його плечима – не один резонансний крок. Окрім того, що він бив дружину, чоловік навіть намагався викрасти онука мільйонера.

Луцький терорист: жорстокість до людей

Свого часу Кривош зі спільниками намагався викрасти 12-річного хлопчика. Дитина була онуком місцевого мільйонера. Ймовірно, злочинці хотіли зробити це задля викупу, передає ТСН із посиланням у правоохоронних органах.

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Зрештою дитина вирвалася та зуміла втекти. Щодо Кривоша, то за ґрати він тоді не сів, оскільки злочину як такого не було.

Крім того, сусіди луцького терориста розповідають, що той залякував і дуже сильно бив свою дружину. Навіть одного разу вибив їй щелепу.

Кривош до тварин ставився з лагідністю та турботою

Також сусіди луцького терориста розповіли, що той ховав тварин та встановлював їм пам'ятні знаки. Зокрема, у місті Дубно Рівненської області неподалік свого будинку Кривош влаштував кладовище для чотирилапих.

Водночас, за словами тутешніх зоозахисників, Кривош привозив тварин на стерилізацію та повпливав свого часу, аби у Дубно не труїли собак. Щоправда, завжди відмовлявся фотографуватися.

А його сусідки по дачі на хуторі села Рідкодуби кажуть, що до них був завжди привітним і приходив годувати собак і лікувати кота.

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