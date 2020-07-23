Темний і світлий бік Кривоша: з'явилися цікаві факти з біографії луцького терориста
Хоча луцький терорист Максим Кривош любив і лікував тварин, але за його плечима – не один резонансний крок. Окрім того, що він бив дружину, чоловік навіть намагався викрасти онука мільйонера.
Луцький терорист: жорстокість до людей
Свого часу Кривош зі спільниками намагався викрасти 12-річного хлопчика. Дитина була онуком місцевого мільйонера. Ймовірно, злочинці хотіли зробити це задля викупу, передає ТСН із посиланням у правоохоронних органах.
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Зрештою дитина вирвалася та зуміла втекти. Щодо Кривоша, то за ґрати він тоді не сів, оскільки злочину як такого не було.
Крім того, сусіди луцького терориста розповідають, що той залякував і дуже сильно бив свою дружину. Навіть одного разу вибив їй щелепу.
Кривош до тварин ставився з лагідністю та турботою
Також сусіди луцького терориста розповіли, що той ховав тварин та встановлював їм пам'ятні знаки. Зокрема, у місті Дубно Рівненської області неподалік свого будинку Кривош влаштував кладовище для чотирилапих.
Водночас, за словами тутешніх зоозахисників, Кривош привозив тварин на стерилізацію та повпливав свого часу, аби у Дубно не труїли собак. Щоправда, завжди відмовлявся фотографуватися.
А його сусідки по дачі на хуторі села Рідкодуби кажуть, що до них був завжди привітним і приходив годувати собак і лікувати кота.
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Головне про захоплення заручників у Луцьку
- Невідомий захопив автобус із заручниками в Луцьку вранці 21 липня.
- Начальник Нацполіції у Волинській області Юрій Крошко на місці інциденту розповів, що зловмисник сам зателефонував до поліції та повідомив про це.
- Чоловік пригрозив підірвати автобус. Він зазначив: у нього є гранати й інша автоматична зброя.
- Терорист таким чином нібито бореться із системою: напередодні захоплення автобуса він оприлюднив відповідні твіти та відео на своєму ютьюб-каналі "Максим Плохой".
- Також зловмисник оприлюднив вимоги, але це лише загальні фрази невдоволення якоюсь системою, але якою – не вказав. Крім того, він хотів, аби всі чиновники України, релігійні й політичні діячі мали оприлюднити текст і відеозвернення зі змістом "Я – терорист в законі" та порекомендували до перегляду фільм "Земляни" 2005 року.
- Відомо, що захопив заручників 44-річний житель Рівненської області. Його справжнє ім'я – Максим Кривош. Він народився в 1975 році в селищі Гай Оренбурзької області Росії, але вже тривалий час проживав в Україні. Нещодавно в мережі розмістили книгу його авторства "Філософія злочинця".
- За фактом вищезазначених подій поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про захоплення заручників. Згодом СБУ відкрила справу за статтею про теракт. Також йому вже оголосили про підозру.
- 23 липня обиратимуть запобіжний захід. Терористу може загрожувати навіть довічне ув'язнення.
- Увечері 21 липня після понад 12 годин перемовин, зокрема з президентом Зеленським, терорист сам здався та відпустив усіх заручників. На щастя, ніхто не постраждав і не загинув.
- У поліції кажуть, що Кривош діяв не сам і мав спільників. Одного з них із арсеналом зброї вже затримали в Харкові.