Хотя луцкий террорист Максим Кривош любил и лечил животных, однако за его плечами –не один резонансный шаг. Кроме того, что он бил жену, мужчина даже пытался похитить внука миллионера.

Луцкий террорист: жестокость к людям

В свое время Кривош с сообщниками пытался похитить 12-летнего мальчика. Ребенок был внуком местного миллионера. Вероятно, преступники хотели сделать это для выкупа, передает ТСН со ссылкой в правоохранительных органах.

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В конечном итоге ребенок вырвался и сумел убежать. Что касается Кривоша, то за решетку он тогда не сел, поскольку преступления как такового не было.

Кроме того, соседи луцкого террориста рассказывают, что он запугивал и очень сильно бил свою жену. Даже однажды выбил ей челюсть.

Кривош к животным относился с кротостью и заботой

Также соседи луцкого террориста рассказали, что он хоронил животных и устанавливал им памятные знаки. В частности, в городе Дубно Ровенской области недалеко от своего дома Кривош устроил кладбище для четвероногих.

Однако, по словам здешних зоозащитников, Кривош привозил животных на стерилизацию и повлиял в свое время, чтобы в Дубно не травили собак . Правда, всегда отказывался фотографироваться.

А его соседки по даче на хуторе села Редкодубы говорят, что к ним был всегда приветлив и приходил кормить собак и лечить кота.

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