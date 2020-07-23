Темная и светлая сторона Кривоша: появились интересные факты из биографии луцкого террориста
Хотя луцкий террорист Максим Кривош любил и лечил животных, однако за его плечами –не один резонансный шаг. Кроме того, что он бил жену, мужчина даже пытался похитить внука миллионера.
Луцкий террорист: жестокость к людям
В свое время Кривош с сообщниками пытался похитить 12-летнего мальчика. Ребенок был внуком местного миллионера. Вероятно, преступники хотели сделать это для выкупа, передает ТСН со ссылкой в правоохранительных органах.
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В конечном итоге ребенок вырвался и сумел убежать. Что касается Кривоша, то за решетку он тогда не сел, поскольку преступления как такового не было.
Кроме того, соседи луцкого террориста рассказывают, что он запугивал и очень сильно бил свою жену. Даже однажды выбил ей челюсть.
Кривош к животным относился с кротостью и заботой
Также соседи луцкого террориста рассказали, что он хоронил животных и устанавливал им памятные знаки. В частности, в городе Дубно Ровенской области недалеко от своего дома Кривош устроил кладбище для четвероногих.
Однако, по словам здешних зоозащитников, Кривош привозил животных на стерилизацию и повлиял в свое время, чтобы в Дубно не травили собак. Правда, всегда отказывался фотографироваться.
А его соседки по даче на хуторе села Редкодубы говорят, что к ним был всегда приветлив и приходил кормить собак и лечить кота.
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Главное о захвате заложников в Луцке
- Неизвестный захватил автобус с заложниками в Луцке утром 21 июля.
- Начальник Нацполиции в Волынской области Юрий Крошко на месте инцидента рассказал, что злоумышленник сам позвонил в полицию и сообщил об этом.
- Мужчина пригрозил взорвать автобус. Он отметил: у него есть гранаты и автоматическое оружие.
- Террорист таким образом якобы борется с системой: накануне захвата автобуса он обнародовал соответствующие твиты и видео на своем ютюб-канале "Максим Плохой".
- Также злоумышленник обнародовал требования, но это лишь общие фразы о недовольстве некой системой, но какой – не указал. Кроме того, он хотел, чтобы все чиновники Украины, религиозные и политические деятели обнародовали текст и видеообращение с содержанием "Я – террорист в законе" и рекомендовали к просмотру фильм "Земляне" 2005 года.
- Известно, что захватил заложников 44-летний житель Ровненской области. Его настоящее имя – Максим Кривош. Он родился в 1975 году в поселке Гай Оренбургской области России, но уже долгое время проживал в Украине. Недавно в сети разместили книгу его авторства "Философия преступника".
- По факту вышеупомянутых событий полиция открыла уголовное производство по статье о захвате заложников. Впоследствии СБУ открыла дело по статье о теракте. Также ему уже объявили о подозрении.
- 23 июля будут избирать меру пресечения. Террористу может грозить пожизненное заключение..
- Вечером 21 июля после более чем 12 часов переговоров, в частности с президентом Зеленским, террорист сам сдался и отпустил всех заложников. К счастью, никто не пострадал и не погиб.
- В полиции говорят, что Кривош действовал не один и имел сообщников. Одного из них с арсеналом оружия задержали в Харькове.