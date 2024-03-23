Політолог Ігор Чаленко в етері 24 Каналу висловив думку, що російський диктатор звинувачуватиме у теракті Україну або ж західні країни. Натомість теракт вигідний насамперед його режиму.

До теми Попередньо, кільком вдалося втекти: як терористів у Москві описують очевидці

Подібне відбувається не вперше

Причетних до терактів у Підмосков'ї досі не знайшли. Кремлівська влада поки стримано реагує на події, які сталися у концертному залі "Крокус Сіті Хол".

"Як на мене, очевидно, що це початок нової стадії російсько-української війни. Тут треба одразу відзначити кілька подій: заяву Небензі на Радбезі ООН, що нібито одна з цілей "СВО" виконана; заяву Пєскова, що тепер це не "СВО", а війна; рекордну атаку на українську інфраструктуру. На хвилі ейфорії, намальованих 87%, явки 77%, Путін вирішив повернутися до початків: "Норд-Ост" 2022 року, вибух у багатоповерхівках 1999 року, Беслан 2004 року. Усі ці події були реперними для закручення гайок, згортання демократії у Росії", – зазначив Ігор Чаленко.

Гучні теракти у Росії

Політолог згадав низку найгучніших терактів, що відбулися на території Росії в кінці 90-х та початку "нульових".

– Вибухи житлових будинків у Росії –



– Трагедія Норд-Осту – згідно з офіційною версією 40 чеченських бойовиків на чолі з Мовсаром Бараєвим захопили близько 900 глядачів мюзиклу "Норд-Ост" у будинку Театрального центру на Дубровці (Москва). Керівництво Росії на чолі з президентом Путіним відмовилося вести переговори про умови визволення заручників. Унаслідок так званої "антитерористичної операції" спецслужб Росії були застрелені всі терористи, але і також отруєні невідомим газом 130 заручників. Наказ про штурм віддав особисто Володимир Путін. Критики путінського режиму, спираючись на факти та докази, стверджують, що теракт був організований російською ФСБ.



– Терористичний акт у Беслані – захоплення заручників у школі № 1 міста Беслан (Північна Осетія, Росія) групою терористів уранці 1 вересня 2004 року під час урочистої лінійки. Упродовж майже трьох днів терористи утримували в замінованому приміщенні школи понад 1100 заручників (переважно дітей, їхніх батьків і працівників школи). Після провалу переговорів розпочали штурм із застосуванням вогнеметів, гранатометів і важкої військової техніки, унаслідок чого, за офіційною версією російського уряду, 334 заручники загинули. Після цього теракту політичне керівництво на чолі з Путіним здійснило ряд реформ у федеральному законодавстві, які ніяк не були пов'язані з терактом і де-факто змінили російський конституційний лад Росії. Політолог згадав низку найгучніших терактів, що відбулися на території Росії в кінці 90-х та початку "нульових".– Вибухи житлових будинків у Росії – серія терористичних актів у російських містах Буйнакськ, Москва та Волгодонськ 4 – 16 вересня 1999 року. Унаслідок терактів 307 осіб загинули, понад 1700 дістали поранення різного ступеня тяжкості. Опозиційні політики, журналісти та розслідувачі були переконані, що ці теракти організували для залякування безпосередніх політичних конкурентів на посади президента, адже у березня 2000 року відбулися вибори й до влади прийшов Путін.– Трагедія Норд-Осту – згідно з офіційною версією 40 чеченських бойовиків на чолі з Мовсаром Бараєвим захопили близько 900 глядачів мюзиклу "Норд-Ост" у будинку Театрального центру на Дубровці (Москва). Керівництво Росії на чолі з президентом Путіним відмовилося вести переговори про умови визволення заручників. Унаслідок так званої "антитерористичної операції" спецслужб Росії були застрелені всі терористи, але і також отруєні невідомим газом 130 заручників. Наказ про штурм віддав особисто Володимир Путін. Критики путінського режиму, спираючись на факти та докази, стверджують, що теракт був організований російською ФСБ.– Терористичний акт у Беслані – захоплення заручників у школі № 1 міста Беслан (Північна Осетія, Росія) групою терористів уранці 1 вересня 2004 року під час урочистої лінійки. Упродовж майже трьох днів терористи утримували в замінованому приміщенні школи понад 1100 заручників (переважно дітей, їхніх батьків і працівників школи). Після провалу переговорів розпочали штурм із застосуванням вогнеметів, гранатометів і важкої військової техніки, унаслідок чого, за офіційною версією російського уряду, 334 заручники загинули. Після цього теракту політичне керівництво на чолі з Путіним здійснило ряд реформ у федеральному законодавстві, які ніяк не були пов'язані з терактом і де-факто змінили російський конституційний лад Росії.

"Зараз цей момент можуть використати для оголошення загальної мобілізації. ФСБ використовує подібні емоційні тригери, тому росіяни це приймуть. Очевидно, що Путін цим пояснюватиме подальше посилення агресії проти України. Тому правильно Сили оборони намагаються зменшити сили російських військ, атакуючи НПЗ", – наголосив Чаленко.

При цьому Україна не використовує терористичні методи ведення війни, не воює з цивільним населенням Росії. Під ударом лише російська критична інфраструктура та військові об'єкти.

Знову Путін намагатиметься зробити з українців терористів, що робить всю так звану "СВО". Інакше у Росії працювати не можуть. Головне, щоб це не "проковтнув" світ,

– підкреслив політолог.

У Путіна готовий план

У Білому домі оперативно відреагували на теракт у Підмосков'ї. Зокрема, Джон Кірбі сказав, що Україна до цього не причетна. Водночас цікаво й те, що Кремль може звинуватити у стрілянині навіть не Україну, а саме країни НАТО, які незадовго до цього попереджали про можливі провокації у Росії.

Вже розгортається через ботоферми конструкція, що це нібито могли бути українці як виконавці. Але ж попередили про теракт західні посольства, а значить знали про це. Відповідно, буцімто й самі реалізували цей план. Це вже відбувається. Удар буде не лише на Україну,

– зауважив Чаленко.

Водночас раніше 22 березня з'явилась публікація у Financial Times про те, що, мовляв, США закликають Україну зупинити удари по російських НПЗ. Мовляв, у Вашингтоні побоюються, що удари безпілотників по цих об'єктах можуть призвести до зростання світових цін на нафту, а також спровокувати відповідні заходи Москви.

"Все це створює картину, що Путін зараз вийде і скаже, що між цим є певний зв'язок, посилатиметься на фрази американських посадовців. Росія інформаційно завжди працює в задзеркаллі, формуючи свою постправду, яка ніколи не була правдою. Очевидно, що план подальших дій у них вже готовий", – наголосив політолог.

Так чи інакше те, що відбулося у Москві за жодних обставин не були б вигідно ні Україні, ні західним країнам. Адже зрозуміло, що це обов'язково використає Путін, щоб демонізувати нашу державу.

Теракт у Підмосков'ї: коротко