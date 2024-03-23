Про це з посиланням на росЗМІ пише 24 Канал. У Кремлі заявили, що триває робота з виявлення пособницької бази.

Зверніть увагу Стрілянина на концерті та люди, заблоковані в палаючій будівлі: що відомо про теракт під Москвою

Затримали 11 осіб

Пропагандисти пишуть, що глава ФСБ Бортніков доповів Путіну про затримання 11 осіб. Зокрема, "всіх 4 терористів, які безпосередньо брали участь у теракті в "Крокусі".

У диктатора вже заявили, що ведеться подальша робота з виявлення пособницької бази у справі про теракт.

Також російський слідчий комітет підтвердив, що спецслужби затримали 4 підозрюваних у скоєнні теракту в "Крокус Сіті Хол". Їх начебто зловили в Брянській області нібито під час спроби залишити Росію.

Важливо Що таке "рязанский сахар" і до чого тут вибухи в житлових будинках Росії

Що відомо про підозрюваних

Перед цим окупанти назвали імена підозрюваних у стрілянині у "Крокус Сіті Хол" у Підмосков'ї. Зокрема, заявили, що всі буцімто є громадянами Таджикистану.

РосЗМІ пишуть, що це буцімто Махмадрасул Насрідінов, Рівожідін Ісмонов, Шохінджонн Сафолзода та Рустам Назаров.

Зауважимо, у МЗС вже Таджикистану відреагували на ці заяви окупантів і закликали відповідально ставитися до поширення подібної інформації.

У міністерстві наголосили: "Таджицька сторона не отримувала від офіційної влади Росії підтвердження про поширену нині фейкову інформацію про причетність громадян Таджикистану (до стрілянини у Підмосков'ї – 24 Канал). У зв'язку з цим просимо спиратися на офіційну інформацію, що розповсюджують державні органи Росії".

Україна відреагувала на теракт під Москвою

Окупанти цинічно намагаються звинуватити в теракті Україну. Однак, це свідома провокація спецслужб Путіна, про яку раніше попереджала міжнародна спільнота, наголосив представник ГУР.

"Кремлівський тиран з цього починав свою кар'єру і такими ж злочинами проти власних громадян хоче її завершити", – зазначив Андрій Юсов.

До речі, наше МЗС категорично відкинуло звинувачення, що пролунали від російських офіційних осіб.

Вважаємо такі звинувачення спланованою провокацією Кремля з метою подальшого нагнітання антиукраїнської істерії в російському суспільстві, створення умов для посилення мобілізації російських громадян для участі в злочинній агресії проти нашої держави та дискредитації України в очах міжнародного співтовариства,

– підкреслили в Міністерстві закордонних справ.

Також зауважили, що російський режим має довгу історію кривавих провокацій спецслужб, подібних до теракту на Каширському шосе в 1999 році.

"Для путінської диктатури не існує червоних ліній. Вона готова вбивати власних громадян заради політичних цілей так само як за час війни проти України вбила тисячі мирних українців у результаті ракетних ударів, артилерійських обстрілів та тортур", – наголосили в Міністерстві.

Також МЗС закликало міжнародну спільноту рішуче відкинути брехливі російські звинувачення у нібито причетності України до стрілянини в Красногорську. Окрім того, посилити підтримку нашої держави у протистоянні злочинній російській агресії.