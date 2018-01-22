Теракт у Кабулі: кількість загиблих українців може зрости
Кількість українців, які загинули внаслідок нападу терористів на готель у столиці Афганістану Кабулі, може зрости до семи осіб.
Про це заявив начальник управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич.
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"Оновлена інформація про теракт у Кабулі: кількість загиблих українців може збільшитися до семи осіб. Триває оперативна робота з компетентними органами Афганістану", – йдеться в повідомленні Василя Кирилича.
Нагадаємо, увечері 20 січня кілька людей із вогнепальною зброєю та гранатами увірвалися в готель Intercontinental Hotel в Кабулі та відкрили вогонь по його гостях. За словами місцевої влади, внаслідок теракту загалом загинули 18 осіб, з яких 14 – іноземці.
Раніше ЗМІ повідомляли про загибель 9 українців, натомість очільник МЗС Павло Клімкін підтвердив загибель лише 6 наших співвітчизників.
Відповідальність за теракт взяло на себе екстремістське угрупування "Талібан".