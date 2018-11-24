Тимошенко про підтримку молоді: Низькі кредити на житло, високі стипендії та допомога на дітей

Після перемоги на президентських виборах Юлія Тимошенко запровадить комплексну програму підтримки молоді.

Вона включатиме гідні стипендії, мікрокредитування бізнесу, низькі кредити на житло та фінансову допомогу при народженні дитини, йдеться на сайті партії.

Про це Юлія Тимошенко заявила під час Національного Форуму "Нова соціальна доктрина: Нові можливості для кожного", який проходить сьогодні в Києві.

За її словами, насамперед, потрібно переглянути всі підходи до виплати стипендій, вони будуть не менше реального прожиткового рівня.

На жаль, понад мільйон молодих хлопців і дівчат нині виїжджають на роботу за кордон, не знаходячи собі місця в Україні. Кожен 4-й молодий українець віком 14-29 років залишається взагалі безробітним, констатувала політик.

"Нам необхідно задіяти механізм стимулювання підприємств – через зниження податків – для залучення до роботи молодих фахівців. У країнах ЄС є системи надання субсидій роботодавцям, які влаштовують молодь або забезпечують випускників робочим місцем", – пояснила Юлія Тимошенко.

Молодь, зазначає голова партії, зможе також отримати мікрокредити без застави під 3% річних під готовий бізнес-план.

Ми знімемо всі обмеження на створення та правильне масштабне фінансування українських стартапів та малого бізнесу. Наша молодь матиме гідну роботу та гідні на рівні світових стандартів доходи

– запевнила Тимошенко.

Для того, щоб залишити молодь в Україні, необхідно також забезпечити їхні родини житлом, наголошує лідер "Батьківщини" і додає: до 80% молодих людей не мають свого власного помешкання.

З огляду на це Юлія Тимошенко запровадить житлову програму для молоді: через іпотечні кредити, без застави і першого внеску, мінімум на 10 років, з державним ринковим страхуванням.

Окрім того, політик закликає зламати страшну тенденцію в Україні, коли смертність удвічі перевищує народжуваність: "Для того, щоб підтримати молоді родити не тільки роботою, житлом а ще й стимулювати їхнє прагнення народжувати дітей, ми відновимо ті виплати на народження дитини, які платив мій уряд. І вони були найбільшими за всі часи".

Після перемоги Юлії Тимошенко виплата при народженні першої дитини становитиме 50 тис. грн, другої – 100 тис. грн, а після народження третьої і більше – сума сягатиме 150 тис. грн.

"І це прораховано і посильно для бюджету – ми запроваджували ці виплати в валютному обчисленні", – додала лідер партії.