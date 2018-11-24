12:35
24 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ГОЛОДОМОР АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ БЮДЖЕТ-2019 СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Евакуація двійників Путіна. Медіагопніки РФ
      Вєсті Кремля
      22:15, 23 листопада
      Вєсті. UA. Чорна п'ятниця у Раді. Тісний зв'язок Порошенка і Медведчука
      Вєсті.UA
      22:13, 23 листопада
      Як мільйонер Захур та його дружина Камалія стали жертвами будівельної афери Міноборони
      ЦРУ
      09:00, 23 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Баскетбол як тренд
      Згадати все
      23:13, 23 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      ГОЛОДОМОР АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ БЮДЖЕТ-2019 СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ

      Тимошенко про підтримку молоді: Низькі кредити на житло, високі стипендії та допомога на дітей

      107 Читать новость на русском
      Юлія Тимошенко
      Юлія Тимошенко / radiosvoboda.org

      Після перемоги на президентських виборах Юлія Тимошенко запровадить комплексну програму підтримки молоді.

      Вона включатиме гідні стипендії, мікрокредитування бізнесу, низькі кредити на житло та фінансову допомогу при народженні дитини, йдеться на сайті партії.

      Про це Юлія Тимошенко заявила під час Національного Форуму "Нова соціальна доктрина: Нові можливості для кожного", який проходить сьогодні в Києві.

      За її словами, насамперед, потрібно переглянути всі підходи до виплати стипендій, вони будуть не менше реального прожиткового рівня.

      На жаль, понад мільйон молодих хлопців і дівчат нині виїжджають на роботу за кордон, не знаходячи собі місця в Україні. Кожен 4-й молодий українець віком 14-29 років залишається взагалі безробітним, констатувала політик.

      "Нам необхідно задіяти механізм стимулювання підприємств – через зниження податків – для залучення до роботи молодих фахівців. У країнах ЄС є системи надання субсидій роботодавцям, які влаштовують молодь або забезпечують випускників робочим місцем", – пояснила Юлія Тимошенко.

      Молодь, зазначає голова партії, зможе також отримати мікрокредити без застави під 3% річних під готовий бізнес-план.

      Ми знімемо всі обмеження на створення та правильне масштабне фінансування українських стартапів та малого бізнесу. Наша молодь матиме гідну роботу та гідні на рівні світових стандартів доходи
      – запевнила Тимошенко.

      Для того, щоб залишити молодь в Україні, необхідно також забезпечити їхні родини житлом, наголошує лідер "Батьківщини" і додає: до 80% молодих людей не мають свого власного помешкання.

      З огляду на це Юлія Тимошенко запровадить житлову програму для молоді: через іпотечні кредити, без застави і першого внеску, мінімум на 10 років, з державним ринковим страхуванням.

      Окрім того, політик закликає зламати страшну тенденцію в Україні, коли смертність удвічі перевищує народжуваність: "Для того, щоб підтримати молоді родити не тільки роботою, житлом а ще й стимулювати їхнє прагнення народжувати дітей, ми відновимо ті виплати на народження дитини, які платив мій уряд. І вони були найбільшими за всі часи".

      Після перемоги Юлії Тимошенко виплата при народженні першої дитини становитиме 50 тис. грн, другої – 100 тис. грн, а після народження третьої і більше – сума сягатиме 150 тис. грн.

      "І це прораховано і посильно для бюджету – ми запроваджували ці виплати в валютному обчисленні", – додала лідер партії.

      Теги: Новини політики Юлія Тимошенко ВО Батьківщина Гроші Фінанси Кредит
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Влада Порошенка намагається зробити те, що не вдалося владі Януковича
      сьогодні , 12:01 Влада Порошенка намагається зробити те, що не вдалося владі Януковича
      Артем Овдієнко 877
      Найкращі фільми листопада: що подивитись наприкінці осені
      сьогодні , 11:55 Найкращі фільми листопада: що подивитись наприкінці осені
      Уляна Корицька 2836
      Кримінальна справа #475. Не забути і не пробачити
      сьогодні , 11:18 Кримінальна справа #475. Не забути і не пробачити
      Блог Медіа 326
      Історія Голодомору: чому знищували українців
      сьогодні , 10:02 Історія Голодомору: чому знищували українців
      3013
      Роковини смерті легендарного музиканта: що ви знаєте про Фредді Мерк'юрі?
      сьогодні , 10:01 Роковини смерті легендарного музиканта: що ви знаєте про Фредді Мерк'юрі?
      3 8664
      Раптова хвороба Путіна набагато серйозніша, – Independent
       15 лютого , 09:13
      Скандал тижня у соцмережах: Вакарчук розділив українців
       9 квітня 2017 , 23:35
      Роман Безсмертний заявив, що буде балотуватися у президенти України
       29 травня , 20:14
      Путін безсовісно використовує День перемоги, – Bild
       10 травня 2017 , 16:28
      НАТО не проти діалогу з Росією, – Столтенберг
       6 листопада , 10:11
      Порошенко зустрінеться з головою Європейської ради Туском
       2 листопада , 23:47
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук