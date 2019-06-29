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      У червні потонули понад 300 людей, з них 42 дитини: страшні цифри від ДСНС

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      Понад 600 людей загинули у водоймах з початку 2019 року
      Понад 600 людей загинули у водоймах з початку 2019 року / Ілюстративне фото (Shutterstock)

      У водоймах України загинули понад 600 людей з початку 2019 року, і тільки у червні – понад 300, значна частина з яких – діти. У ДСНС кажуть, що головна причина смертей – нехтування правилами безпеки.

      Жахлива статистика смертей у водоймах не лякає людей, які не звертають увагу на застереження рятувальників та нехтують правилами безпечної поведінки, кажуть у ДСНС. Адже саме це є найбільш поширеною причиною нещасних випадків на воді.

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      Найгірше, що у розпал літніх канікул зростає кількість загиблих серед дітей. Вони часто вирушають на ставки та копанки без нагляду дорослих, а ще й не вміють плавати. Тільки у червні вода забрала 42 життя маленьких українців, 10 вдалося врятувати.

      Дорослі ж, на жаль, найчастіше забувають, що відпочинок біля водойм та вживання алкогольних напоїв — речі несумісні. І це забуття коштує життя.

      Дивіться відео, як правильно рятувати потопельника:

      Щоб уникнути трагедії під час відпочинку, необхідно завжди дотримуватися елементарних правил безпеки:

      → відпочивати та купатися можна лише на спеціально обладнаних пляжах;
      → ніколи не пірнати у незнайомих місцях;
      → не залишати дітей без нагляду біля води;
      → не дозволяти дітям самостійно відвідувати місцеві ставки та річки;
      → не запливати далеко, не плавати наодинці;
      → не заходити у воду в стані алкогольного сп'яніння;
      → не наближатися вплав до суден, човнів і катерів;
      → не ігнорувати штормові попередження і не плавати за сильних поривів вітру.

      Загалом безпечна температура води, у якій можна купатися – від +17 градусів, плавати понад 20 хвилин – не варто у будь-якому випадку

      Влітку 2018 року на українських водоймах загинуло понад півтисячі осіб. У 2019 році цієї цифри мало не сягнули тільки у червні. Державна служба з надзвичайних ситуацій просить українців ніколи не забувати про правила безпеки!

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      Теги: Новини України Жертви Надзвичайні ситуації ДСНС
      Джерело: 24 канал
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