У Китаї заблокували сайт телеканалу, бо телеведучий порівняв лідера КНР з Вінні Пухом

Сайт телеканалу HBO заблокувала китайська влада. Причина такого рішення – жарти телеведучого програми Last Week Tonight Джона Олівера. Він пожартував про схожість голови КНР Сі Цзіньпіна з Вінні Пухом.

Про це повідомляє South China Morning Post.

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Також з китайської соціальної мережі Weibo видалили всі матеріали про Олівера та його шоу. Якщо ж користувач спробує опублікувати пост зі згадуванням прізвища ведучого, то на екрані з’явиться повідомлення "Незаконний контент!".

Зазначається, що порівняння Сі Цзіньпіна з Вінні Пухом стали популярними ще в 2013 році – після оприлюднення фото із зустрічі Сі Цзіньпіна та Барака Обами. Світлина стала вірусною, бо нагадувала кадр з мультфільму про Вінні Пуха.