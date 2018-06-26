20:01
26 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
24°C 12°C
  • середа
    27°C 16°C
  • четвер
    25°C 20°C
  • п'ятниця
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Хвороба дяді Вови. Кадиров – кара Єгипту
Вєсті Кремля
23:26, 25 червня
Вєсті.UA. Августо Піночет вже стукає у двері. У піарників Порошенка криза жанру
Вєсті.UA
20:11, 25 червня
Усі претензії до добросовісних покупців: чому українські курорти лише для обраних
ЦРУ
09:00, 22 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати Все. Будні дитячих садків
Згадати все
09:48, 23 червня
Телеканал новин 24 Новини Курйозні новини

У Китаї заблокували сайт телеканалу, бо телеведучий порівняв лідера КНР з Вінні Пухом

70 Читать новость на русском
У Китаї заблокували сайт телеканалу НВО, бо телеведучий порівняв лідера КНР з Вінні Пухом
У Китаї заблокували сайт телеканалу НВО, бо телеведучий порівняв лідера КНР з Вінні Пухом / Фото із соцмереж

Сайт телеканалу HBO заблокувала китайська влада. Причина такого рішення – жарти телеведучого програми Last Week Tonight Джона Олівера. Він пожартував про схожість голови КНР Сі Цзіньпіна з Вінні Пухом.

Про це повідомляє South China Morning Post.

Читайте також: У Китай через Україну: Польща тестує новий залізничний маршрут

Також з китайської соціальної мережі Weibo видалили всі матеріали про Олівера та його шоу. Якщо ж користувач спробує опублікувати пост зі згадуванням прізвища ведучого, то на екрані з’явиться повідомлення "Незаконний контент!".

Зазначається, що порівняння Сі Цзіньпіна з Вінні Пухом стали популярними ще в 2013 році – після оприлюднення фото із зустрічі Сі Цзіньпіна та Барака Обами. Світлина стала вірусною, бо нагадувала кадр з мультфільму про Вінні Пуха.

 

Теги: Курйозні новини Китай
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Обережно, Європа "закривається", або "Битва" за українських заробітчан
сьогодні, 19:00 Обережно, Європа "закривається", або "Битва" за українських заробітчан
Борис Немировський 1895
Політичні репресії Луценка та Аброськіна: як затримують українських солдатів і волонтерів
сьогодні, 18:00 Політичні репресії Луценка та Аброськіна: як затримують українських солдатів і волонтерів
Єгор Соболєв 431
Оправдание насилию: дело не в ромах, а в нас самих
сьогодні, 17:00 Оправдание насилию: дело не в ромах, а в нас самих
Блог Медіа 659
Соцмережі та лікування: як Facebook і YouTube змінюють нашу медицину
сьогодні, 15:00 Соцмережі та лікування: як Facebook і YouTube змінюють нашу медицину
Все про здоров'я 264
Розкопки на Поштовій: хто стоїть за знищенням артефактів часів Київської Русі
сьогодні, 14:05 Розкопки на Поштовій: хто стоїть за знищенням артефактів часів Київської Русі
Дмитро Гнап 679
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук