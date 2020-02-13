У Києві поліція зі стріляниною затримала озброєного іноземця: фото

Спецпризначенцям поліції довелося застосувати зброю, стріляючи в автомобіль-утікач. Порушника затримали, ним виявився громадянин іншої держави. У машині виявили предмет, схожий на пістолет. Цей же автомобіль начебто фігурував у пограбуванні, скоєному в січні у Броварах.

Про інцидент, який трапився у Києві ввечері 12 лютого, повідомила пресслужба поліції столиці на офіційному сайті.

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Що відомо про стрілянину за участю поліції в Києві 12 лютого

Спецпризначенці поліції на Броварському проспекті зупинили автомобіль для перевірки документів.

Правоохоронець, щойно наблизився до автомобіля, помітив у салоні предмет, схожий на пістолет.

Водій, спілкуючись з поліцією, нервував та ігнорував запитання, а потім натиснув на газ і почав утікати.

У цю ж мить один із поліцейських застрибнув у машину та спробував того зупинити.

Під час переслідування втікача правоохоронцям довелося застосувати вогнепальну зброю.

На попередження втікач не реагував, тому поліцейські стріляли у колеса автомобіля.

Зупинили його на мосту Метро. За кермом був громадянин іншої держави 1981 року народження.

На місці працює слідчо-оперативна група. Предмет, схожий на пістолет, відправлять на експертизу. Постраждалих, на щастя, немає.

Дивіться фото з місця затримання озброєного іноземця у Києві (НПУ, "Київ Оперативний" та "Інформатор"):

Цікаво, що – за даними телеграм-каналу "Київ Оперативний" – затриманий автомобіль виявився фігурантом кримінального провадження про пограбування магазинів у Броварах, що трапилися на початку січня 2020 року.

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