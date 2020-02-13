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      У Києві поліція зі стріляниною затримала озброєного іноземця: фото

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      Поліція зі стріляниною затримала іноземця, що втікав у автомобілі / НПУ

      Спецпризначенцям поліції довелося застосувати зброю, стріляючи в автомобіль-утікач. Порушника затримали, ним виявився громадянин іншої держави. У машині виявили предмет, схожий на пістолет. Цей же автомобіль начебто фігурував у пограбуванні, скоєному в січні у Броварах.

      Про інцидент, який трапився у Києві ввечері 12 лютого, повідомила пресслужба поліції столиці на офіційному сайті.

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      Що відомо про стрілянину за участю поліції в Києві 12 лютого

      • Спецпризначенці поліції на Броварському проспекті зупинили автомобіль для перевірки документів. 
      • Правоохоронець, щойно наблизився до автомобіля, помітив у салоні предмет, схожий на пістолет.
      • Водій, спілкуючись з поліцією, нервував та ігнорував запитання, а потім натиснув на газ і почав утікати.
      • У цю ж мить один із поліцейських застрибнув у машину та спробував того зупинити.
      • Під час переслідування втікача правоохоронцям довелося застосувати вогнепальну зброю.
      • На попередження втікач не реагував, тому поліцейські стріляли у колеса автомобіля. 
      • Зупинили його на мосту Метро. За кермом був громадянин іншої держави 1981 року народження.

      На місці працює слідчо-оперативна група. Предмет, схожий на пістолет, відправлять на експертизу. Постраждалих, на щастя, немає. 

      Дивіться фото з місця затримання озброєного іноземця у Києві (НПУ, "Київ Оперативний" та "Інформатор"):

       

       

      Цікаво, що – за даними телеграм-каналу "Київ Оперативний" – затриманий автомобіль виявився фігурантом кримінального провадження про пограбування магазинів у Броварах, що трапилися на початку січня 2020 року. 

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Стрілянина Поліція Кримінальні новини Новини Києва Новини України
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