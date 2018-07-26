У торговельній війні на поступки пішла Європа, а не Трамп, – Die Welt

25 липня під час переговорів у Білому домі щодо торговельних суперечок між США та ЄС лідер Америки Дональд Трамп та глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер уклали своєрідний договір про "роззброєння", домовившись про зниження торгової напруги і взаємне поступове зняття мит.

Зокрема, питання про введення оподаткування на автомобілі з ЄС тимчасово знято, і тепер обидві сторони мають намір вести переговори про повне скасування мит на продукцію, не пов'язану з автомобільною промисловістю, пише Die Welt.

Читайте також: Торговельна війна: Трамп і Юнкер вирішили, що будуть робити далі

Схоже, Європі вдалося спонукати Трампа поступитися, насправді не роблячи ніяких істотних поступок, зауважує видання.

За словами Трампа, європейці повинні практично відразу почати закуповувати велику кількість американської сої. У свою чергу Юнкер заявив про початок інтенсивнішого співробітництва зі США у сфері енергетики та будівництва більшого числа терміналів для прийому зрідженого газу з Америки. "Це також знак для інших", – зауважив Юнкер, маючи на увазі Росію, тому що ЄС хоче скоротити свою залежність від неї у сфері енергетичних ресурсів, пояснює автор публікації Клеменс Вергін.

Але якщо проаналізувати загальну письмову заяву обох сторін уважніше, стає зрозуміло, що обидва пункти сформульовані дуже нечітко, підкреслює кореспондент німецької газети. У документі міститься лише заява Європи про намір імпортувати більше скрапленого газу зі США. А соєві боби представляють лише одну з багатьох непромислових галузей (до прикладу, сфера послуг, хімічне та медичне виробництво), в яких повинні бути знижені торговельні бар'єри.

На прес-конференції акцент був зроблений на тому, щоб дати Трампу щось, що він може представити як успіх і крок назустріч з боку ЄС. Так, приклад соєвих бобів повинен був заспокоїти фермерів США, які захвилювалися через те, що їхня продукція стала неконкурентоспроможною на китайському ринку після того, як Пекін вжив відповідні заходи слідом за введенням Трампом мит на сталь і алюміній. Примітно також, що головне завдання американського президента – зниження високих європейських мит на автомобільну продукцію США – не знайшло свій відбиток в угоді, акцентується у матеріалі.

Тому розслаблятися ще рано. Зрештою, ніхто не знає, що може трапитися під час запланованих переговорів. Навіть серед економічних радників президента США немає єдності з багатьох торговельних питань. Проте угода з ЄС знаменує "епохальну зміну тенденцій" з боку адміністрації Трампа, адже досі йшлося тільки про те, як далеко американський президент зайде в питанні введення мит та інших протекціоністських заходів,

– робить висновок Вергін.

Важливим є також те, що США та ЄС домовилися спільно діяти проти нечесних торгових практик, таких як розкрадання інтелектуальної власності, вимушена передача технологій, промислові субсидії й деформації ринку державними підприємствами та надлишковими потужностями виробництва, додає насамкінець журналіст.

Читайте також: Трамп різко змінився – жорсткий до Росії, дружній до ЄС, – Politico