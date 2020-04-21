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      Українець і ще 5 туристів майже місяць провели в печері в Індії на самоізоляції

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      Туристи, які місяць првели на самоізоляції в печері в Індії / bbc.com

      Шестеро туристів з України, Франції, Туреччини, США та Непалу місяць перебували на самоізоляції в печері Індії. Спершу усі вони жили в готелі, але потім закінчилися гроші, тож туристи подалися до печери.

      Поліція виявила 4 чоловіків та 2 жінок у печері поблизу міста Рішікеш на півночі Індії, повідомляє CNN. Скільки саме з цих туристів українці – не відомо.

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      "Вони проживали в печері з 24 березня. Поліція знайшла їх у неділю (19 квітня – 24 канал) та вивезла звідти. Ми попросили їх ще 2 тижні самоізолюватись, але група видавалася здоровою", – розповів речник поліції штату Утаранчал Мукеш Чанд.

      У групи туристів залишилися гроші, щоб купити їжу та інші речі першої потреби.

      Зауважимо, що з 20 березня індійським та іноземним туристам заборонили в'їзд до штату Утаранчал через спалах коронавірусу.

      За останніми даними, в Індії на коронавірус захворіли 18 тисяч 658 людей. З них 592 людини померли та 3 тисячі 273 – одужали.


      Які країни не варто відвідувати у зв'язку з пандемією коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Коронавірус COVID-19 Новини України Подорожі Індія
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