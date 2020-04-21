Українець і ще 5 туристів майже місяць провели в печері в Індії на самоізоляції

Шестеро туристів з України, Франції, Туреччини, США та Непалу місяць перебували на самоізоляції в печері Індії. Спершу усі вони жили в готелі, але потім закінчилися гроші, тож туристи подалися до печери.

Поліція виявила 4 чоловіків та 2 жінок у печері поблизу міста Рішікеш на півночі Індії, повідомляє CNN. Скільки саме з цих туристів українці – не відомо.

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"Вони проживали в печері з 24 березня. Поліція знайшла їх у неділю (19 квітня – 24 канал) та вивезла звідти. Ми попросили їх ще 2 тижні самоізолюватись, але група видавалася здоровою", – розповів речник поліції штату Утаранчал Мукеш Чанд.

У групи туристів залишилися гроші, щоб купити їжу та інші речі першої потреби.

Зауважимо, що з 20 березня індійським та іноземним туристам заборонили в'їзд до штату Утаранчал через спалах коронавірусу.

За останніми даними, в Індії на коронавірус захворіли 18 тисяч 658 людей. З них 592 людини померли та 3 тисячі 273 – одужали.



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