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      Ув’язнення Віталія Марківа: французький журналіст хоче свідчити у справі нацгвардійця

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      Акція на підтримку Віталія Марківа
      Акція на підтримку Віталія Марківа / Фото з відкритих джерел

      Французький журналіст Поль Гого, який був на Донбасі разом із Вільямом Рогелоном, головним свідком обвинувачення у справі нацгвардійця Віталія Марківа, назвав рішення суду Павії приголомшливим та заявив про готовність дати свідчення під час апеляційного розгляду.

      Як повідомляє повідомляє інформаційне агентство УНІАН, журналіст наголосив, що був у перших рядах цієї драми, і хотів би свідчити.

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      Поль Гого також зазначив, що італійська прокуратура провалила розслідування.

      Я був в Донецьку, я там жив із постраждалим французом. Він мені подзвонив в момент обстрілу, я попередив посольство. Його серйозність ніколи не піддавалась сумніву, хоча він однозначно зіграв роль у перебігу цієї драми. Але, схоже, Італія повністю провалила розслідування",
      – зазначив журналіст.

      Він також зауважив, що Марківа засудили на основі хибних свідчень та вочевидь під тиском журналістських профспілок.

      Читайте також: Це спецоперація Росії, – посол про ув’язнення українця Марківа в Італії

      Зазначимо, Україна пропонувала італійській стороні створити спільну робочу групу, провести слідчий експеримент у справі Нацгвардійця, проте – марно. Всі пропозиції в Італії ігнорували.

      Віталій Марків – боєць Нацгвардії, заступник командира взводу батальйону оперативного призначення імені Кульчицького, старший сержант. Воював в АТО з позивним "Італієць" – бо у 2003 році разом з родиною виїжджав до Італії. До України Марків повернувся у 2013 році, коли починалася Революція Гідності. На початку війни вступив у лави добровольчого батальйону, за якийсь час влився до складу Національної гвардії України.

      Коротко про справу проти Марківа

      У червні 2017 року старшого сержанта Нацгвардії України Віталія Марківа арештували в Італії за підозрою у вбивстві з міномета італійського журналіста-фоторепортера Андреа Рокеллі і його російського перекладача Андрія Миронова. Сам Марків не те, що не стріляв у журналіста, а й навіть не мав відповідного озброєння. Група італійського фотографа потрапила під обстріл з боку окупантів під Слов’янськом у травні 2014 року.

      Відповідно до аргументів прокурора, Марків не вчинив злочину убивства, але начебто інформував керівництво Нацгвардії про рух цивільних осіб біля фабрики Zeus Ceramica, а ті, зі свого боку, контактували з вояками ЗСУ, які з мінометів відкрили вогонь по групі іноземних журналістів.

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      Теги: Новини політики Новини України Віталій Марків Нацгвардія Судді
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