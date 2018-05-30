Вбивство школярки на Донбасі: Луценко розповів про докази провини бойовиків

Генпрокуратура України має запис радіоперехоплення, на якому проросійські бойовики обговорюють те, хто саме стріляв по селищу Залізне Донецької області, внаслідок чого загинула 15-річна Дарія Каземирова.

Про це 30 травня на брифінгу в Києві розповів генпрокурор Юрій Луценко.

Читайте також: Справжня українка: з’явилися фото та деталі про вбиту бойовиками на Донбасі дівчинку

"У нас, у прокуратури, сьогодні до ваших послуг є радіоперехоплення того, як терористи обговорюють, хто стріляв по 15-річній дівчинці Даші. Ми вчора оприлюднили результат огляду місця події, де чітко вказується на експертизу того, що снаряд прилетів з боку терористів. Сьогодні маємо вже радіоперехоплення", – розповів глава ГПУ.

Нагадаємо, 28 травня в окупованому Залізному поблизу Торецька внаслідок влучання снаряду проросійських бойовиків загинула 15-річна дівчинка Дарія Каземирова, яка кілька днів тому відсвяткувала свій день народження. За цим фактом відкрито справу за статтею "Теракт".



30 травня друзі, рідні та знайомі попрощалися із загиблою Дарією.