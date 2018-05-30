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Вбивство школярки на Донбасі: Луценко розповів про докази провини бойовиків

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Вбивство 15-річної дівчинки Дарії на Донбасі: Луценко розповів про докази провини бойовиків
Вбивство 15-річної дівчинки Дарії на Донбасі: Луценко розповів про докази провини бойовиків / Facebook-сторінка Дарії

Генпрокуратура України має запис радіоперехоплення, на якому проросійські бойовики обговорюють те, хто саме стріляв по селищу Залізне Донецької області, внаслідок чого загинула 15-річна Дарія Каземирова.

Про це 30 травня на брифінгу в Києві розповів генпрокурор Юрій Луценко.

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"У нас, у прокуратури, сьогодні до ваших послуг є радіоперехоплення того, як терористи обговорюють, хто стріляв по 15-річній дівчинці Даші. Ми вчора оприлюднили результат огляду місця події, де чітко вказується на експертизу того, що снаряд прилетів з боку терористів. Сьогодні маємо вже радіоперехоплення", – розповів глава ГПУ.

Нагадаємо, 28 травня в окупованому Залізному поблизу Торецька внаслідок влучання снаряду проросійських бойовиків загинула 15-річна дівчинка Дарія Каземирова, яка кілька днів тому відсвяткувала свій день народження. За цим фактом відкрито справу за статтею "Теракт".

30 травня друзі, рідні та знайомі попрощалися із загиблою Дарією.

Теги: Новини України Жертви Діти Неповнолітні Війна на Донбасі ГПУ Юрій Луценко Розслідування
Джерело: 24 Канал
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