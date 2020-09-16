Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова 15 вересня виступила у Верховній Раді. Вона прокоментувала такі резонансні кейси, як справа олігарха Бахматюка, справа проти суддів ОАСК, а також висловилась щодо підозри нардепу Юрченко. Віталій Шабунін вважає, що генпрокурорка називала депутатам неправдиву інформацію.

Справа суддів Окружного адміністративного суду Києва

Генеральна прокурорка заявила, що НАБУ досі не надали їй матеріали у справі проти суддів ОАСК. Натомість голова "Центру протидії корупції" в ефірі програми "Є питання" на 24 каналі прокоментував, що на основі цих матеріалів Венедіктова вже звернулася вже у Вищу раду правосуддя для відсторонення судді Вовка

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І додав, що ВРП розглядала це на своєму засіданні, очевидно, відмовивши. "Говорити про те, що матеріалів немає, на основі яких вона зробила звернення до ВРП, це безумство. Вона обманює народних депутатів", – заявив Віталій Шабунін.

У чому підозрюють суддів ОАСК? 17 липня 2020 голові та чотирьом суддям ОАСК повідомили про підозру. Зокрема, мовиться про спробу узурпувати судову владу в країні, неправосудні рішення на користь політичних еліт та бізнесменів.



Підозру передали керівнику апарату Окружного адмінсуду і відправили рекомендованими листами поштою додому. Причина: судді дізналися про наміри слідства і фізично не перебували за місцем роботи та проживання. У ВРП вважають, що немає доказів належного вручення підозр суддям ОАСК. Однак у НАБУ розцінюють це як прояв небажання очищати судову систему.

Про справу Бахматюка

Під час виступу в Раді Ірина Венедіктова активно коментувала справу олігарха Олега Бахматюка. Зокрема, заявила, що "цю справу Офіс генпрокурорка так само пройшов гідно".

За словами Віталія Шабуніна, генпрокурка закрила справу Бахматюка до моменту рішення апеляції. Вона скористалась незаконним рішенням Печерського суду до рішення апеляції. Хоча знала, що закриття справи оскаржене в апеляції Антикорупційного суду.

Ця справа була в неї на продовженні термінів. І лише кілька днів тому вона зробила потрібні процесуальні дії, щоб дати можливість справі далі рухатися. В цій справі є підозри, від яких Бахматюк ховається за кордоном,

– пояснив він.

Громадський активіст припускає, що найближчим часом матеріали справи будуть відкриті для ознайомлення адвокатам. І це є першим кроком для передачі справи в суд.

Однак наголосив, що ця справа була врятована виключно через тиск медіа та активістів, які змусили Венедіктову написати до комітету парламентського, якщо Антикорупційний суд скасує рішення Печерського суду, то вона буде змушена справу поновити.

Що потрібно знати про підозру Бахматюку? 11 листопада 2019 року НАБУ затримало 7 людей за підозрою у заволодінні 1,2 мільярда гривень стабілізаційного кредиту, які у 2014 році НБУ надав ПАТ "ВіЕйБі Банк". Банк належав тоді Олегу Бахматюку. 11 листопада 2019 року НАБУ затримало 7 людей за підозрою у заволодінні 1,2 мільярда гривень стабілізаційного кредиту, які у 2014 році НБУ надав ПАТ "ВіЕйБі Банк". Банк належав тоді Олегу Бахматюку. НАБУ розслідувало справу з жовтня 2016 року.

Про корупційний скандал з нардепом Юрченком

Очільниця Офісу генпрокурора повідомила про початок кількох кримінальних проваджень щодо народних депутатів. Втім зазначила, що депутату від "Слуги народу" Олександру Юрченко, помічника якого спіймали на хабарі, про підозру повідомляти "ще рано".

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Голова "Центру протидії корупції" відзначив, що Венедіктова в парламенті вона заявила, що не бачить приводів для підозри Юрченку. Однак того ж дня Вищий антикорупційний суд визнав підозру НАБУ посереднику, неформальному помічнику депутату від "Слуги народу" обґрунтованою.

Суд виніс рішення про взяття його під варту з запобіжним заходом у розмірі 1,5 мільйона. В підозрі прямо написано, що він є посередником між депутатом, який виконував функції. І нардеп Юрченко зареєстрував правки за ці 13 тисяч доларів.

Венедіктова обманювала депутатів. І сьогодні ввечері Антикорупційний суд визнав підозру обґрунтованою. Тому хай вона виконує рішення суду і підписує підозру,

– зазначив Віталій Шабунін.

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