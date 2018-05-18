Верх цинізму: проросійська влада Криму провела урочисті заходи до Дня депортації кримських татар

У селищі Сирень, розташованому у Бахчисарайському районі, проросійська влада Криму провела траурний мітинг. Люди зі знімками депортованих та загиблих кримських татар пройшлися "Безсмертним репресованим ешелоном".

Про це повідомили на сторінці співтовариства "Roksolana Today&Крым" у Twitter.

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"Чи є межа цинізму?" – підписали фото із траурного мітингу учасники спільноти.

У мережі людей обурило проведення такого заходу проросійськими окупантами.

Вони б ще написали: дякуємо Сталіну за те, що врятував кримських татар від бандерівців 44-го,

– пишуть користувачі соцмереж.

Зазначимо, що на мітинг завітав і очільник окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов. У своїй промові він сказав, що з поверненням Криму у склад РФ, у людей з'явилась впевненість у тому, що традиції і культура тих народів, які постраждали від депортації, будуть розвиватися.

Додамо, що у самому Бахчисараї люди збиралися біля залізничного вокзалу, звідки у 1944 році відправлялися потяги із депортованими кримськими татарами. До пам'ятної таблички, встановленої на будівлі вокзалу, вони несли квіти. За зібранням пильно стежили російські силовики, які патрулювали привокзальну площу.