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      Випуск новин за 10:00: У РФ з неба падають БМД. Трамп про розмову з Зеленським

      Випуск новин 33 Читать новость на русском

      У випуску новин за 23 вересня станом на 10:00 – у Росії просто з неба впали бронемашини десанту. Як пишуть російські ЗМІ, це були навчання, однак військовики порушили правила безпеки, тому парашути на БМД не розкрилися. Дональд Трамп готовий оприлюднити зміст розмови з Володимиром Зеленським. Втім поки не знає у якій формі.

      Також у випуску:

      На Житомирщині сталась масштабна автотроща. Водій автоцистерни не впорався з керуванням і влетів у пасажирських автобус, 9 людей загинули, ще 11 травмовано.

      За минулу добу ворог 15 разів порушив режим тиші. На щастя, минулося без втрат, проте один наш військовий зазнав поранення.

      У Великій Британії про банкрутство оголосила найстаріша туристична компанія світу "Томас Кук". Від сьогодні 22 тисячі її працівників – безробітні, з них 9 тисяч – піддані королеви.

      blog_ava
      У ДТП на одеській трасі загинули 9 осіб: усе, що відомо наразі
      сьогодні
      25349
      Теги: Володимир Зеленський Дональд Трамп Випуск новин Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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