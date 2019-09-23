Випуск новин за 10:00: У РФ з неба падають БМД. Трамп про розмову з Зеленським

У випуску новин за 23 вересня станом на 10:00 – у Росії просто з неба впали бронемашини десанту. Як пишуть російські ЗМІ, це були навчання, однак військовики порушили правила безпеки, тому парашути на БМД не розкрилися. Дональд Трамп готовий оприлюднити зміст розмови з Володимиром Зеленським. Втім поки не знає у якій формі.

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