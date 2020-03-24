Випуск новин за 14:00: Нові випадки коронавірусу на Буковині. Потужні обстріли на Донбасі

У випуску новин за 24 березня станом на 14:00 – у Чернівецькій області підтвердили 13 нових випадків зараження коронавірусом. Відтак у регіоні вже 38 підтверджених випадків Covid-19. Російські найманці продовжують гатити із забороненого Мінськими угодами озброєння. Внаслідок обстрілів на Донбасі поранення отримали двоє українських військових.

Також у випуску: 26 березня Верховна Рада збереться на позачергове засідання. У Китаї найбільш уражена коронавірусом провінція Хубей припиняє карантин. Новий міністр розвитку економіки Ігор Петрашко доповнив свою декларацію. У Києві мешканці житлового комплексу виконали гімн з балконів.