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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Випуск новин за 14:00: Нові випадки коронавірусу на Буковині. Потужні обстріли на Донбасі

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 24 березня станом на 14:00 – у Чернівецькій області підтвердили 13 нових випадків зараження коронавірусом. Відтак у регіоні вже 38 підтверджених випадків Covid-19. Російські найманці продовжують гатити із забороненого Мінськими угодами озброєння. Внаслідок обстрілів на Донбасі поранення отримали двоє українських військових.

      Також у випуску:

      26 березня Верховна Рада збереться на позачергове засідання.

      У Китаї найбільш уражена коронавірусом провінція Хубей припиняє карантин.

      Новий міністр розвитку економіки Ігор Петрашко доповнив свою декларацію.

      У Києві мешканці житлового комплексу виконали гімн з балконів.

      Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн
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      Теги: Новини України Україна – Росія Операція Об'єднаних сил Новини Чернівців Випуск новин
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