Випуск новин за 14:00: Нові випадки коронавірусу на Буковині. Потужні обстріли на Донбасі
У випуску новин за 24 березня станом на 14:00 – у Чернівецькій області підтвердили 13 нових випадків зараження коронавірусом. Відтак у регіоні вже 38 підтверджених випадків Covid-19. Російські найманці продовжують гатити із забороненого Мінськими угодами озброєння. Внаслідок обстрілів на Донбасі поранення отримали двоє українських військових.
Також у випуску:
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