Випуск новин за 15:00: Візит Москалькової до моряків РФ в Херсоні. ДТП з українцями в Угорщині

У випуску новин за 12 серпня станом на 15:00 – Тетяна Москалькова заявила про намір провідати в Херсоні моряків-громадянів РФ судна "Механік Погодін". В Угорщині розбився автобус з українцями, в аварії постраждали 14 людей. 13 з них – громадяни України, водій – угорець.

Також у випуску: Псевдозвільнення Сенцова. Стрілянина на українсько-російському кордоні. ДТП у Рівному.