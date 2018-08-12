Випуск новин за 15:00: Візит Москалькової до моряків РФ в Херсоні. ДТП з українцями в Угорщині
У випуску новин за 12 серпня станом на 15:00 – Тетяна Москалькова заявила про намір провідати в Херсоні моряків-громадянів РФ судна "Механік Погодін". В Угорщині розбився автобус з українцями, в аварії постраждали 14 людей. 13 з них – громадяни України, водій – угорець.
Також у випуску:
Псевдозвільнення Сенцова.
Стрілянина на українсько-російському кордоні.
ДТП у Рівному.
Джерело: 24 канал
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