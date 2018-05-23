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АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Випуск новин за 16:00: 100-річчя Морської піхоти України. Звернення Держдепу США до Росії

Випуск новин 30 Читать новость на русском

У випуску новин за 23 травня станом на 16:00 – 100-річчя з дня створення Морської піхоти України, Президент Петро Порошенко обіцяє морпіхам нову сучасну техніку. Держдеп США закликав Росію припинити ескалацію ситуації на Донбасі.

Також у випуску:

У ДТП на Львівщині загинули шестеро людей.

Бойовики обстріляли жителів Талаківки.

Біля Тернополя група осіб битами розгромила табір ромів.

 

Теги: Збройні Сили України Україна – Росія Війна на Донбасі Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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