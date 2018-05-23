Випуск новин за 16:00: 100-річчя Морської піхоти України. Звернення Держдепу США до Росії
У випуску новин за 23 травня станом на 16:00 – 100-річчя з дня створення Морської піхоти України, Президент Петро Порошенко обіцяє морпіхам нову сучасну техніку. Держдеп США закликав Росію припинити ескалацію ситуації на Донбасі.
Також у випуску:
У ДТП на Львівщині загинули шестеро людей.
Бойовики обстріляли жителів Талаківки.
Біля Тернополя група осіб битами розгромила табір ромів.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі