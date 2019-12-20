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      ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС СТРІЛЯНИНА НА ЛУБ'ЯНЦІ У МОСКВІ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
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      Випуск новин за 16:00: Реакція МЗС на заяву Путіна. Корпоратив у "Слузі народу".

      Випуск новин 22 Читать новость на русском

      У випуску новин за 20 грудня станом на 16:00 – в МЗС прокоментували висловлювання Путіна про те, що частина України – це споконвічні російські землі. Заступник міністра закордонних справ Боднар заявив, що Україна засуджує дії РФ. Члени фракції "Слуга народу" зберуться в КВЦ "Парковий", де зазвичай проводять засідання. Свято відбудеться у форматі благодійної вечірки.

      Також у випуску:

      Переговори щодо транзиту російського газу у ЄС через Україну відновлять вже сьогодні. Представники в Європі сподіваються, що нова угода буде підписана вже до кінця року.

      За повідомленнями британського агентства новин Reuters, Росія запропонувала виплатити Україні газовий борг у розмірі трьох мільярдів доларів. 

      В Україні почали масово закривати тіньові гральні зали та лотереї.

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      Теги: Слуга народу Випуск новин Володимир Путін Україна – Росія
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