Випуск новин за 16:00: Реакція МЗС на заяву Путіна. Корпоратив у "Слузі народу".

У випуску новин за 20 грудня станом на 16:00 – в МЗС прокоментували висловлювання Путіна про те, що частина України – це споконвічні російські землі. Заступник міністра закордонних справ Боднар заявив, що Україна засуджує дії РФ. Члени фракції "Слуга народу" зберуться в КВЦ "Парковий", де зазвичай проводять засідання. Свято відбудеться у форматі благодійної вечірки.

Також у випуску: Переговори щодо транзиту російського газу у ЄС через Україну відновлять вже сьогодні. Представники в Європі сподіваються, що нова угода буде підписана вже до кінця року. За повідомленнями британського агентства новин Reuters, Росія запропонувала виплатити Україні газовий борг у розмірі трьох мільярдів доларів. В Україні почали масово закривати тіньові гральні зали та лотереї.