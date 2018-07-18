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Випуск новин за 20:00: Повернення з лікарні підлітків в Таїланді. Загиблий українець у Туреччині

Випуск новин 74 Читать новость на русском

У випуску новин за 18 липня станом на 20:00 – у Таїланді підлітки, за порятунком яких стежив увесь світ, нарешті повертаються додому з лікарні, вони уперше публічно розповіли про пережитий страх, паніку та голод. Завтра зранку нарешті мають доправити до Запоріжжя загиблого на турецькому курорті українця Андрія Сову.

Також у випуску:

Отруєння дітей на Донеччині та на Київщині.

8 кандидатів до ДБР мають заплямовану репутацію.

Американці вимагають відставки Трампа.

Теги: Випуск новин Таїланд Жертви
Джерело: 24 канал
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