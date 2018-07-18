Випуск новин за 20:00: Повернення з лікарні підлітків в Таїланді. Загиблий українець у Туреччині

У випуску новин за 18 липня станом на 20:00 – у Таїланді підлітки, за порятунком яких стежив увесь світ, нарешті повертаються додому з лікарні, вони уперше публічно розповіли про пережитий страх, паніку та голод. Завтра зранку нарешті мають доправити до Запоріжжя загиблого на турецькому курорті українця Андрія Сову.

Також у випуску: Отруєння дітей на Донеччині та на Київщині. 8 кандидатів до ДБР мають заплямовану репутацію. Американці вимагають відставки Трампа.