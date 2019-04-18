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      ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Випуск новин за 9:00: Вартість рекламної кампанії Порошенка та Зеленського. Ситуація на фронті

      Випуск новин 28 Читать новость на русском

      У випуску новин за 18 квітня станом на 9:00 – експерти руху "Чесно" порахували скільки кандидати витратили на виборчу кампанію у другому турі. Це дані проміжних звітів кандидатів за п'ять днів другого туру. На передовій не припиняються обстріли. Російські найманці вісім разів відкривали вогонь по позиціях українського війська.

      Також у випуску:

      В Росії українським морякам продовжили арешт ще на три місяці.

      На Мадейрі перекинувся туристичний автобус.

      Жителька Маріуполя взяла золото Кубку світу з кікбоксингу.

      blog_ava
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      Теги: Володимир Зеленський Випуск новин Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
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