Так, із початком повномасштабної війни нагальну необхідність у гнучкості й швидкості відчув увесь бізнес – від малого до великого. Для когось настали темні часи, бо не змогли прокомунікувати про постачання в росію до 24 лютого або ж перевести соцмережі й обслуговування на українську.

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Водночас є бренди, яким вдалося залишитися актуальними. Вони мають власне обличчя й не соромляться бути вразливими. Адже такими є всі ми. Спираючись на свій досвід маркетингу, я розповім, як опинитися серед тих самих брендів.

Тренди українського маркетингу

Почнемо зі зміни, яку було неможливо не помітити, – звичний нам маркетинг зник із першими вибухами вранці 24 лютого.

Компанії перейшли в режим виживання й задоволення базових функцій споживачів. Виробники харчових продуктів та гравці ритейлу усвідомлювали, що не можуть просто відсидітися й розпустити свої команди. Інакше хто б тоді годував українців?

За кілька тижнів після повномасштабного вторгнення компанії почали оговтуватися й виголошувати якісь життєстверджувальні меседжі. Назвемо цей тренд підсиленням і гнучкістю комунікацій.

Надпотужним трендом стало все українське, чому не можна не радіти. Принти на одязі, відповідні дизайни, перерахування частини прибутку на потреби ЗСУ, новий неймінг – ось лише кілька практик з багатьох. Так, "Молокія" підтримала кампанію Офісу Президента "Сміливість" і презентувала бренд саме під такою назвою. Інший мій улюблений приклад – круасан "Джонсонюк" у київській кав'ярні.

Знаєте, це дуже круто. Я захоплююся вмінням нашого бізнесу створювати ситуативний маркетинг чи PR-прояви. З одного боку, ніхто не бажав такого інформаційного приводу, та з іншого – ми вміємо вдало й з користю для країни його використовувати.

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Тренд на українськість підхопив і світ. Це вийшло за межі комерційних брендів та їхнього маркетингу, перетворившись на бренд та маркетинг усієї країни. Переконана, нам немає рівних у креативності й швидкості мислення. Не кожен може так вдало й вчасно вловлювати ситуатив. Проте мусимо бути обережними, аби цей тренд не вщух із часом.

Що ж до інших змін у маркетингу, то варто згадати перерозподіл бюджетів серед каналів комунікації. Телебачення наразі – точно не на першому місці за часткою витрат, адже всі збагнули, що "говорити в маси" з екрану телевізора – це радше про інформування, аніж про продажі.

Маю сказати, що саме зараз триває процес трансформації й переосмислення маркетингу, тому ми побачимо ще не одну зміну.

Що змінила моя команда в маркетингу

З початком повномасштабної війни українці відчули потребу в щільному зв'язку й контакті з рідними. Так само й у пошуку своїх серед чужих: своїми стали не лише давно знайомі чи близькі, а й ті, з ким можна разом любити Україну та давати відсіч ворогу.

Ми у компанії проживаємо те саме. Різниця лише в тому, що вона є збірним образом, брендом. Проте за ним і маркетингом завжди стоять люди.

Саме тому ми прагнемо ще більшого контакту зі споживачами, ніж будь-коли. Тісного спілкування, особистого зв'язку. Воліємо розповідати про себе не рекламними слоганами, а живими життєвими історіями в текстах і відеороликах. Чути не загальний голос, а потреби й бажання українців, відповідальність за реалізацію яких ми можемо взяти на себе.

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Пріорітетом завжди має бути акцент на високій якості продукції. Це означає неприпустимість махлювання чи зниження вимог до продукту, навіть попри війну. Проте після 24 лютого довелося переглянути підходи до комунікації. Окрім загально заведених в маркетингу повідомлень про позиціювання чи опис новинки, з'явилися бекстейджі з виробництва та висвітлення роботи команди. На щастя, знаю, що такий шлях обрали багато компаній. І найцікавіше криється у підході кожної з них.