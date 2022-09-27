Так, із початком повномасштабної війни нагальну необхідність у гнучкості й швидкості відчув увесь бізнес – від малого до великого. Для когось настали темні часи, бо не змогли прокомунікувати про постачання в росію до 24 лютого або ж перевести соцмережі й обслуговування на українську.
Не пропустіть Яка "революція" намічається у Польщі, й чи витримає випробування дружба з Україною
Водночас є бренди, яким вдалося залишитися актуальними. Вони мають власне обличчя й не соромляться бути вразливими. Адже такими є всі ми. Спираючись на свій досвід маркетингу, я розповім, як опинитися серед тих самих брендів.
Тренди українського маркетингу
Почнемо зі зміни, яку було неможливо не помітити, – звичний нам маркетинг зник із першими вибухами вранці 24 лютого.
Компанії перейшли в режим виживання й задоволення базових функцій споживачів. Виробники харчових продуктів та гравці ритейлу усвідомлювали, що не можуть просто відсидітися й розпустити свої команди. Інакше хто б тоді годував українців?
За кілька тижнів після повномасштабного вторгнення компанії почали оговтуватися й виголошувати якісь життєстверджувальні меседжі. Назвемо цей тренд підсиленням і гнучкістю комунікацій.
Знаєте, це дуже круто. Я захоплююся вмінням нашого бізнесу створювати ситуативний маркетинг чи PR-прояви. З одного боку, ніхто не бажав такого інформаційного приводу, та з іншого – ми вміємо вдало й з користю для країни його використовувати.
Цікаве Замість гітлерівського "референдуму" 1938-го росія поторить лише кулю в голові диктатора
Тренд на українськість підхопив і світ. Це вийшло за межі комерційних брендів та їхнього маркетингу, перетворившись на бренд та маркетинг усієї країни. Переконана, нам немає рівних у креативності й швидкості мислення. Не кожен може так вдало й вчасно вловлювати ситуатив. Проте мусимо бути обережними, аби цей тренд не вщух із часом.
Що ж до інших змін у маркетингу, то варто згадати перерозподіл бюджетів серед каналів комунікації. Телебачення наразі – точно не на першому місці за часткою витрат, адже всі збагнули, що "говорити в маси" з екрану телевізора – це радше про інформування, аніж про продажі.
Маю сказати, що саме зараз триває процес трансформації й переосмислення маркетингу, тому ми побачимо ще не одну зміну.
Що змінила моя команда в маркетингу
З початком повномасштабної війни українці відчули потребу в щільному зв'язку й контакті з рідними. Так само й у пошуку своїх серед чужих: своїми стали не лише давно знайомі чи близькі, а й ті, з ким можна разом любити Україну та давати відсіч ворогу.
Ми у компанії проживаємо те саме. Різниця лише в тому, що вона є збірним образом, брендом. Проте за ним і маркетингом завжди стоять люди.
Саме тому ми прагнемо ще більшого контакту зі споживачами, ніж будь-коли. Тісного спілкування, особистого зв'язку. Воліємо розповідати про себе не рекламними слоганами, а живими життєвими історіями в текстах і відеороликах. Чути не загальний голос, а потреби й бажання українців, відповідальність за реалізацію яких ми можемо взяти на себе.
Головне Як і від кого путін отримав карт-бланш для знищення українців
Пріорітетом завжди має бути акцент на високій якості продукції. Це означає неприпустимість махлювання чи зниження вимог до продукту, навіть попри війну. Проте після 24 лютого довелося переглянути підходи до комунікації. Окрім загально заведених в маркетингу повідомлень про позиціювання чи опис новинки, з'явилися бекстейджі з виробництва та висвітлення роботи команди. На щастя, знаю, що такий шлях обрали багато компаній. І найцікавіше криється у підході кожної з них.
Що зараз не варто робити маркетингу
Хоча межі прийнятного стали ширшими, це не означає, що бренди можуть дозволити собі все. Аби краще зрозуміти ці обмеження, уявіть рішення та дії звичайної людини. Тож не раджу:
Бути нечіткими у своїй позиції. Українці не пробачають, якщо бренд довго обирає, на чиєму він боці. Ми всі є свідками, як зникають з інфополя зірки й бренди, що обрали одразу два стільці. Проте важливо не загубити цей список, аби згодом не шукати причини повернути на полиці продукцію "перебіжчиків" або ж толерувати пісні зірок "я – за мир, а культура – поза політикою".
Удавати, що нічого не сталося. І досі є компанії, що намагаються працювати так, як раніше. Однак це лише марна битва з вітряками, бо не можна ігнорувати повну зміну контексту, а разом із нею – зміну настроїв та упереджень цільової аудиторії.
Публікувати нейтральний або, що гірше, розважальний контент у психологічно найважчі періоди. Війна є неймовірно складним емоційним випробуванням. Щодня від рук ворога гинуть найкращі з нас – цей факт має підштовхувати бренди до певних фільтрів. Кожен меседж повинен проходити значно дрібніше "сито" цензури, ніж раніше.
Актуальне Ця війна палатиме до нашої перемоги, перечекати не вийде ні в кого
Що ж варто робити брендам
Побудувати план дій можна, зважаючи на попередні пункти. Раджу:
Говорити. Не дозволяйте собі зникнути з радарів споживача. Часто бренд є опорою та підтримкою у прагненні відчувати, що все буде гаразд. Станьте нею.
Змінюватися. Спостерігайте за актуальністю, трендами, готовністю приймати вас іншими. Для цього потрібно бути постійно в темі й тонко відчувати можливості для змін.
Бути унікальними. Легко повторювати фішки конкурентів, та хіба не круто створювати й втілювати власні?
Працювати з найкращими. Щоб маркетинг жив, своєю роботою мають палати люди всередині процесу. Не просто виконувати завдання й реалізувати проєкти, а бути їх співтворцями. Це ж стосується замовлення зовнішніх послуг – працюйте з найкращими й тими, кого можете назвати командою, а не підрядниками.
Бути сміливими. У своїх меседжах, інструментах, навіть у продуктах. Сміливість робить нас виразними та привабливими як для людей, так і для брендів. Вона робить нас українцями.
Ось чому я прагнула дати універсальні поради для кожного бренду, аби спільним фронтом підтримувати українців та одне одного. Проте пам'ятайте, що досвід є унікальним. Особливими є і взаємини зі споживачем та всередині команди, прояви турботи, опори й любові. Можливо, в унікальності і є наша сила?
Може зацікавити – як деякі бренди брехали, що пішли з росії: дивіться відео