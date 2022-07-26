Вивезення зерна припало на навчання НАТО у Чорному морі

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, повідомляє 24 канал. Братчук заявив, що подробиці експорту зерна поки не можна розкривати.

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За його словами, наразі відбувається технічна частина виконання цього завдання. Братчук наголосив на безпековому компоненті вивезення зерна з українських портів.

Повідомляється, що для вивезення зерна буде сформований караван, який супроводжуватимуть мінні тральщики.

Територіальні води України – зрозуміло повний контроль ЗСУ. Це умови України й ми на цих умовах наполягали. Вони будуть дотримані в будь-якому разі,

– додав він.

Водночас Братчук поставив під сумнів підписання угод з росією, сказавши, що окупантам не можна вірити.

Він також прокоментував те, що вивезення зерна припало на навчання НАТО "Бриз" у болгарській акваторії Чорного моря. На думку Братчука, присутність кораблів НАТО у Чорному морі підсилить безпековий фактор, однак напряму не впливає на ситуацію.

Що відомо про "зернову угоду"

Україна, Туреччина та ООН підписали "зернову угоду" для безпечного експорту українського зерна Чорним морем. Також угоду з ООН та Туреччиною підписала росія. Було узгоджено експорт зерна з трьох українських портів.

Та вже наступного дня збройні сили росії атакували порт "Одеса". Російські окупанти намагались поцілити у зерносховище, проте їм це не вдалось.

У МЗС України назвали обстріл з боку окупантів – "плювком путіна в обличчя генсека ООН та Ердогана". У кремлі цинічно заявили, що удар по порту в Одесі буцімто "не вплинув" на відвантаження зерна по угоді.

Через обстріл порту "Одеса" у США заявили довіряти владіміру путіну – не можна. Тому Америка та Україна працюють над альтернативними шляхами вивезення українського зерна.

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